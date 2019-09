Igor Dodon: Trebuie prevăzută în lege posibilitatea retragerii procurorului general din funcţie

„Acum, dacă facem această reformă, trebuie să fie prevăzută foarte clar care sunt pârghiile, motivele, procedura de retragere. Nu trebuie să fie aşa că dacă el e numit pe viaţă, el poate face ce doreşte”, a afirmat preşedintele.



Preşedintele spune că, după ce va fi votată reforma procuraturii şi modificările propuse pentru a doua lectură în Parlament, ar putea fi semnat Acordul de colaborare dintre Partidul Socialiştilor şi blocul ACUM în baza căruia să se guverneze mai departe. „Dacă cei din blocul ACUM consideră că nu pot face în continuare coaliţie cu PSRM, decizia le aparţine. Eu sunt pentru menţinerea acestei guvernări”, a menţionat şeful statului.



În opinia şefului statului, coaliţia de guvernare trebuie să-şi continue activitatea în actuala componenţă, dar Igor Dodon spune că dacă partenerii din blocul ACUM vor decide că aceasta trebuie să înceteze, atunci aşa se va întâmpla. „Eu consider că această guvernare trebuie să mai reziste şi noi vom acorda suport. Cu toate că, eu am foarte mari întrebări faţă de foarte multe ministere”, a notat Igor Dodon.



De asemenea, şeful statului spune că săptămâna viitoare intenţionează să meargă în plenul Parlamentului cu un „mesaj sincer”, însă nu a specificat despre ce anume va vorbi.



Igor Dodon spune că în viitorul apropiat are planificată o vizită în Statele Unite ale Americii, unde ar putea avea o întrevedere şi cu preşedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, în cadrul căreia, cel mai probabil, va aduce în discuţie şi chestiunea ce ţine de reţinerea profesorilor turci şi predarea acestora autorităţilor turceşti.

