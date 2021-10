Igor Dodon renunţă la mandatul de deputat

„Nu văd sensul să fiu în acest Parlament. Consider că pot fi mai eficient în alte funcţii. (...) Consider că rolul meu ca lider al opoziţiei va fi unul mult mai activ în afara Parlamentului, cu o agendă 100% populară, din casă în casă, din sat în sat, din raion în raion. De aceea, am decis să nu fiu legat de agenda parlamentară, dar să fiu cu agenda oamenilor. Vreau să fiu mai aproape de cetăţeni şi să ajut agenţii economici”, a declarat Igor Dodon.





În acest sens, el a subliniat că Pentru a acceptat invitaţia să conducă „Uniunea moldo-rusă a antreprenorilor”, fondatorul căreia din partea rusă este „Delovaya Rossiya”, cea mai mare asociaţie de afaceri din Federaţia Rusă care uneşte 7 mii de membri cu o cifra de afaceri de circa 40 de miliarde de dolari şi cu peste 3 milioane de angajaţi in diferite sectoare.





„Atât economia Republicii Moldova, cât şi antreprenorii moldoveni vor avea de câştigat de la apropierea ţării noastre de această mare organizaţie. Vreau să menţionez că „Uniunea moldo-rusă a antreprenorilor” a fost deja creată şi a fost înregistrată la Chişinău în iunie anul acesta, iar principalele direcţii ca şef al noii asociaţii de afaceri vor fi dezvoltarea relaţiilor economice bilaterale între Republica Moldova şi Federaţia Rusă, atragerea investiţiilor ruseşti în Moldova, asistenţa antreprenorilor moldoveni în stabilirea contactelor cu partenerii ruşi, suport pentru tinerii antreprenori in lansarea diferite Start-Up, lansarea si susţinerea diferite proiecte socio-umanitare”, a spus Dodon.





Dodon a explicat că a renunţat la mandatul de deputat şi pentru a demontra că nu se ascunde după imunitatea parlamentară, pe fonul presiunilor tot mai mai pe care le exercită guvernarea PAS asupra Procuraturii.