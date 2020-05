Igor Dodon, pentru presa rusă: Rusia şi China au fost primii care ne-au ajutat în lupta cu COVID-19

„Trebuie să recunoaştem că această pandemie a arătat who is who, cine este prietenul adevărat care va fi alături şi la greu, chiar dacă şi la el situaţia nu este deloc uşoară”, a declarat Igor Dodon.

Şeful statului consideră că situaţia geopolitică după pandemie va fi alta. „Noi vedem că inclusiv în cadrul UE au fost multe cazuri când supraofertau pentru a obţine loturi cu medicamente destinate altora, închideau frontiere, nu permiteau intrarea şi ieşirea transportului care transporta ajutoare umanitare. Noi cunoaştem pentru că am trecut prin această situaţie. La sfârşit de martie, unele state UE nu au permis tranzitarea mărfurilor pe care noi le-am achitat. De aceea, din perspectiva geopolitică, situaţia va fi alta”, a spus Dodon.

Preşedintele a mulţumit Rusiei pentru că a oferit gratuit aeronava AN-124 a aviaţiei militare de transport a Forţelor Aeronautice din Federaţia Rusă, pentru transportarea în R. Moldova a produselor medicale procurate din China.





De asemenea, Dodon a mulţumit Rusiei că a acceptat să ofere R.Moldova un împrumut, în sumă de 200 milioane de euro, „în această situaţie dificilă” prin care trece şi Rusia.