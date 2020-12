Igor Dodon pleacă astăzi la Moscova, imediat după ceremonia de învestire în funcţie a Maiei Sandu

„Domnul Ceban merge cu mine în delegaţie în Federaţia Rusă. Am mai multe întrevederi planificate. Domnul Ceban este membru al delegaţiei, deşi nu este membru de partid. El şi-a suspendat calitatea de membru de partid, dar este în echipă”, a declarat Igor Dodon.



De asemenea, preşedintele îşi exprimă speranţa că primarul general al municipiului Chişinău va fi şi în continuare alături de partid. „Sper să fie şi la congres alături de noi. Împreună am clădit această echipă. În delegaţie este şi Vlad Batrîncea”.



Potrivit lui Igor Dodon, în cadrul vizitei în Federaţia Rusă, delegaţia condusă de acesta urmează a avea întrevederi oficiale cu „preşedintele Dumei de Stat, întrevederi cu Dmitrii Kozak, dar şi întrevederi cu conducerea partidelor cu care PSRM are semnate acorduri”.



Tot în acest context, Igor Dodon a precizat că urmează şi alte întrevederi neoficiale despre care „nu se vorbeşte oficial”.