Igor Dodon planifică o vizită în China

„Am discutat un spectru larg de chestiuni legate de dezvoltarea relaţiilor bilaterale în toate domeniile de interes comun. În mod special am subliniat necesitatea realizării vizitei de stat a Preşedintelui Republicii Moldova în Republica Populară Chineză, planificată, iniţial, pentru finele lunii martie curent, dar amânată din cauza pandemiei”, precizează şeful statului într-o postare pe Facebook.



În contextul luptei comune împotriva răspândirii în continuare a COVID-19, preşedintele a menţionat că a exprimat conducerii Chinei recunoştinţă pentru ajutorul permanent acordat Republicii Moldova sub formă de mijloace de protecţie, dar şi de echipament medical, inclusiv în cadrul programelor de caritate.



Igor Dodon mai spune că a fost informat că în prezent în China se desfăşoară faza finală a testelor clinice pentru vaccinul împotriva coronavirusului, care ar putea fi lansat până la sfârșitul anului 2020. „În legătură cu aceasta, am discutat posibilitatea de acordare a vaccinurilor pentru cele mai vulnerabile categorii de cetățeni ai Republicii Moldova”, mai menţionează preşedintele.