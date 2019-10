Igor Dodon planifică o întrevedere cu liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski

„Detaliat am examinat subiectele pe care le voi discuta cu liderul regiunii transnistrene, Vadim Krasnoselski la întrevederea preconizată pentru 29 octombrie”, menţionează Igor Dodon, fără a preciza care sunt acestea. Şeful statului nu precizează unde va avea loc întrevederea cu liderul de la Tiraspol.



La întrevederea cu vicepremierul, preşedintele a mai discutat chestiunile fixate în proiectul de Protocol privind bilanţul reuniunii în formatul „5 + 2”, care a avut loc în perioada 8-9 octombrie curent, la Bratislava. „În mod separat, am abordat subiectul reluării activităţii Mecanismului de coordonare a poziţiilor cu privire la soluţionarea diferendului transnistrean. Am menţionat tendinţele pozitive în activitatea acestui Mecanism, din cadrul căruia fac parte reprezentanţi ai tuturor structurilor guvernamentale”, precizează Igor Dodon într-o postare pe Facebook.



Şeful statului a abordat şi subiecte legate de pregătirile pentru conferinţa din Bavaria dedicată problematicii transnistrene, care va avea loc la începutul lunii noiembrie.