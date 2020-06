Igor Dodon: Nimeni nu v-a invitat să facem coaliţie, doamnă Maia Sandu

Potrivit şefului statului, lider informal al PSRM, în condiţiile în care practic toţi îşi doresc alegeri parlamentare anticipate, nu au decât să discute „o foaie de parcurs” pentru a stabili paşii spre un scrutin anticipat, în condiţiile în care Curtea Constituţională va spune că acesta nu va putea fi organizat odată cu alegerile prezidenţiale, transmite IPN.

În emisiunea „Preşedintele răspunde”, Igor Dodon a declarat că este clar că toate atacurile, filmuleţele, care apar în ultima perioadă au un singur scop – lupta politică în contextul în care Vlad Plahotniuc (fost lider democrat) a fost nevoit să părăsească ţara. „Iar tot felul de proteste, organizate de Renato Usatîi, Marina Tauber şi apoi şi Maia Sandu nu înseamnă altceva decât faptul că aceştia se aliniază pe agenda lui Plahotniuc. Ei spun că luptă cu el, dar pe de altă parte face ce le spune – Tauber, Usatîi şi ei”, a declarat preşedintele.



Potrivit lui, dacă cei de la Partidul Acţiune şi Solidaritate au luat o astfel de decizie, nu au decât să o comunice, ca să cunoască toţi. Or, în opinia sa, este loc de discuţii – ce e de făcut mai departe, inclusiv „Parlamentul, care se cumpără şi se vinde”. „Nimeni nu vă cheamă în coaliţie, am văzut noi anul trecut de ce sunteţi capabili. Haideţi să dizolvăm Parlamentul şi mergem la alegeri parlamentare anticipate, ca cetăţenii să ne dea la toţi, să ne pună nota, cine şi ce merită”, a notat Igor Dodon.



Şeful statului a menţionat că PAS afirmă că vrea anticipate. De anticipate sunt gata şi cei din Partidul Socialiştilor şi cei din Partidul Democrat. Potrivit lui, de anticipate nu este gata Andrei Năstase, care cu orice chip vrea să numească un guvern nou. De asemenea, în opinia sa, nu îşi doresc anticipate Andrian Candu, dar şi cei din Partidul Şor, pentru că sunt conştienţi că nu vor accede în legislativ.



Igor Dodon a mai spus că cei pe care îi cheamă la dialog nu înţeleg momentul „potrivit pentru a da lovitura, pentru a curăţa Parlamentul de banda lui Plahotniuc”. Cât despre extrădarea lui Plahotniuc din SUA, preşedintele a spus că acest lucru poate avea loc doar prin decizia autorităţilor americane. Potrivit lui, Republica Moldova nu are vreo înţelegere cu SUA în acest sens. „Eu sper că partenerii americani o să înţeleagă cât de important este acest lucru. Indiferent dacă avem sau nu o înţelegere, se poate de găsit temei juridic care să permită extrădarea lui Plahotniuc. Aceasta doar prin decizia autorităţilor din SUA. Dacă nu vor dori, noi o să înţelegem, dar poporul nu va înţelege de ce persoana care a fost dată în căutare, cei din SUA o ţin acolo”, a mai spus Igor Dodon.

https://www.ipn.md/ro/igor-dodon-nimeni-nu-v-a-invitat-sa-facem-7965_1074454.html