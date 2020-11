Igor Dodon: Nimeni nu va recunoaşte independenţa Transnistriei

Igor Dodon a menţionat că pot fi zece mandate de preşedinte şi să nu reuşeşti soluţionarea diferendului transnistrean, dar este posibil ca într-un an să se găsească soluţia politică. În opinia sa, ea poate fi găsită prin dialog. Or, „rezolvarea problemei transnistrene, înseamnă întărirea statalităţii”.



Cât despre retragerea muniţiilor de către Federaţia Rusă de la depozitul de la Cobasna şi trupelor ruseşti, candidatul susţine că „practic Rusia nu are armată acolo, ci doar câteva sute sau mii de ofiţeri, care păzesc aceste depozite”. Potrivit lui, muniţiile pot fi retrase într-o perioadă foarte scurtă, însă pentru aceasta este nevoie de dorinţă la Chişinău, dorinţă de dialog.



„Republica Moldova este un stat neutru, conform Constituţiei, şi noi trebuie să facem tot posibilului ca pe teritoriul Republicii Moldova, şi Transnistria este teritoriul Republicii Moldova, să nu fie trupe sau muniţii ale altor state, indiferent despre cine este vorba – NATO sau Federaţia Rusă”, a notat concurentul electoral.



De aceea, spune Igor Dodon, a iniţiat discuţii. În august 2019, în Republica Moldova, într-o vizită de lucru, a fost ministrul rus al apărării şi, în premieră, după anul 2003, a fost făcută acea declaraţie că Rusia este gata să-şi retragă toate muniţiile sau să le prelucreze, pentru multe dintre ele nu pot fi retrasă. „Eu sunt ferm convins că ne vom mişca pe această cale destul de rapid. Important este ca noi să găsim şi soluţia politică pentru problema transnistreană. Eu sunt adeptul unei soluţii paşnice, dar pentru a avea o soluţie paşnică, este nevoie de dialog”, a mai spus Igor Dodon.