Igor Dodon: Nu excludem posibilitatea organizării protestelor

Dodon spune că nemulţumirea oamenilor ar putea duce la izbucnirea protestelor în masă.



Fostul preşedinte al Republicii Moldova s-a arătat critic la adresa politicilor sociale promovate de partidul de guvernare, menţionând că majorarea pensiilor cu care se laudă PAS este acoperită integral de inflaţie. Mai mult, potrivit lui Igor Dodon, majorarea vârstei de pensionare şi anularea indexării pensiilor de două ori pe an, în aprilie şi octombrie, va aduce bătrânii din Republica Moldova în pragul disperării.



„Politica socială a PAS-ului nu poate fi numită altfel, decât genocid social. Ei le-au promis pensionarilor pensii mai mari, dar ei n-au menţionat că preţurile vor creşte de două ori la toate produsele şi serviciile. Tot ce am reuşit noi să facem în 2 ani de zile, ei au anulat. Este vorba despre vârsta de pensionare, indexarea pensiilor şi ajutorul acordat de două ori pe an vârstnicilor. În 2016, Plahotniuc a decis majorarea graduală a vârstei de pensionare până la 63 de ani atât pentru femei cât şi pentru bărbaţi. Noi am reuşit să anulăm această lege. Pentru că la noi oamenii, din păcate, nu ajung până la vârsta de pensionare. Problema trebuia pusă altfel, nu să fie redus numărul de pensionari, ci să fie majorat bugetul, astfel încât să fie achitate mai multe pensii”, a spus Igor Dodon, în cadrul unei emisiuni de la postul de televiziune Primul în Moldova.



Igor Dodon spune că în timpul vizitelor sale în teritoriu, oamenii se arată dezamăgiţi de guvernarea PAS. Totuşi, potrivit lui, dacă vor fi organizate proteste antiguvernamentale, acestea nu vor avea apartenenţă politică.



„Poporul trebuie să decidă în privinţa protestelor. Iar protestele trebuie să fie fără apartenenţă politică. Nu socialiştii trebuie să organizeze proteste, ci oamenii. Dacă protestele vor fi organizate de noi, oamenii vor spune că dorim să accedem din nou la putere. Noi nu excludem eventualitatea protestelor, dar ele vor avea loc atunci când poporul îşi va dori acest lucru”, a spus Igor Dodon.



De la 1 ianuarie 2022, vârsta standard de pensionare pentru bărbaţi va fi de 63 de ani. Pentru femei vârsta de pensionare la 1 ianuarie 2022 va fi de 59 de ani şi 6 luni şi va creşte cu 6 luni în fiecare an până în 2028.