Igor Dodon, mesaj de felicitare: După un an dificil, sper că 2021 va fi mai bun, mai puţin periculos VIDEO

În mesajul video, Igor Dodon menţionează că anul 2020 a fost petrecut destoinic, având în vedere cât de greu s-a dovedit a fi el pentru fiecare familie, pentru ţară, dar şi pentru întreaga omenire. Pandemia, seceta, interdicţiile severe, declinul economic, provocările politice sau geopolitice – toţi aceşti factori negativi au lovit dur şi Republica Moldova, şi alte state din regiune, în 2020.



„Eu vreau să cred că acest an ne-a oferit câteva lecţii de viaţă importante. Mai întâi de toate, pandemia ne-a permis să-i apreciem mai mult pe oamenii apropiaţi, de care restricţiile ne-au separat timp de luni de zile. În plus, greutăţile ne-au făcut mai înţelegători, mai cumpătaţi. Am început să preţuim mai mult propria sănătate, căminul familial, precum şi importanţa unei medicini performante”, a adăugat fostul şef de stat.



Igor Dodon a spus că se mândreşte cu cetăţenii moldoveni, în special cu personalul medical, pentru că în 2020 medicii au dat dovadă de eroism, au demonstrat voinţă şi dârzenie în lupta necontenită cu pandemia şi au salvat mii de vieţi. Totodată, a exprimat condoleanţe tuturor celor care şi-au pierdut rudele şi apropiaţii, răpuşi de COVID-19.



Igor Dodon a transmis puterea noului preşedinte, Maia Sandu, în data de 24 decembrie, după patru ani de mandat.