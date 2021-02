Igor Dodon: Maia Sandu nu este primul preşedinte care a fost în vizită la Paris. Şi eu am fost la Palatul Élysée, în 2018

„În ceea ce ţine de prima vizită la Paris. Nu cred că e greşeala Maiei Sandu care a menţionat acest lucru în discursul său. Cred că este greşeala consilierilor care vor s-o ridice în slăvi. Cel puţin patru preşedinţi au fost la Paris în vizite oficiale şi de lucru - şi Snegur, şi Lucinschi, şi Voronin, şi eu am fost în 2018, şi la Palatul Elysee am fost, împreună cu soţia. De aceea, doamna preşedinte, daţi-le din deget consilierilor care vă scriu speech-uri, să fie mai atenţi”, a declarat Igor Dodon în emisiunea sa „Preşedintele răspunde”.

Amintim că Maia Sandu a avut o întrevedere cu omologul său francez, Emmanuel Macron. Întâlnirea spa desfăurat joi, 4 februarie, la Palatul Elysee din Paris. În cadrul unei conferinţe de presă comune, Maia Sandu a declarat că „Îmi face o deosebită plăcere să fiu primul preşedinte al Republicii Moldova, din 1997, aflat într-o vizită la Palatul Élysée”.

Totodată, şi Emmanuel Macron a declarat acelaşi lucru: „Sunt 24 de ani de când un preşedinte al Republicii Moldova nu a fost primit la Paris.”