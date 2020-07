Igor Dodon se întâlneşte marţi cu Vadim Krasnoselski

Şeful statului a precizat că şedinţa Consiliului Suprem de Securitate, la care urma să fie discutată problema acestor posturi, nu a avut loc pentru că responsabilii din ministere au solicitat mai mult timp pentru a pregăti şedinţa.

„Eu am văzut că în aceste zile ei deja au scos de acolo aşa-numiţii grăniceri şi a apărut aşa-numita miliţie. Noi am avut discuţii la telefon cu domnul Krasnoselski, de mai multe ori pe parcursul ultimelor săptămâni. Voi cunoaşteţi, noi am făcut publice aceste detalii”, a spus Igor Dodon.

Din cele 37 de posturi instalate iniţial, 15 au fost închise. „Scopul nostru, şi noi vom insista, e să revenim la situaţia de la începutul lunii martie. Adică, acele puncte de control care au fost confirmate şi care au fost, de fapt, create în formatul care este discutat cu Comisia Unificată de Control, în formatul 5+2”, a adăugat preşedintele.

Tiraspolul a explicat instalarea posturilor în legătură cu pandemia. „Eu personal o astfel de explicaţie nu o accept. Pentru că eu consider că acesta este un pas incorect din partea celor din stânga Nistrului”, a spus Igor Dodon, răspunzând la întrebările presei.

Tiraspolul a instalat 37 de posturi ilegale în Zona de Securitate, la începutul pandemiei COVID-19. Recent, viceprim-ministra pentru reintegrare, Cristina Lesnic, a anunţat că 15 posturi au fost eliminate.