Igor Dodon, despre Vlad Plahotniuc: Scopul este să-l depistăm şi să-l aducem acasă

„Lucrăm pe două filiere. Prima ţine de darea în căutare internaţională. Încă în octombrie 2019, MAI, care este partenerul local al Interpol, a cerut darea în căutare internaţională a lui Vlad Plahotniuc. Până la sfârşitul anului trecut, oficiul de la Lyon nu a dat curs acestei iniţiative a Republicii Moldova. După ce a venit această informaţie din SUA, am solicitat repetat ca MAI să se adreseze la Interpol”, a declarat şeful statului pentru presă.



Potrivit lui, a doua filieră ţine de relaţiile bilaterale ale Republicii Moldova cu SUA, cu Marea Britanie etc., state cu care există contact permanent”. „Scopul nostru este să-l depistăm şi să-l aducem acasă”, a mai spus Igor Dodon.



Pe 13 ianuarie, secretarul de stat al SUA, Michael Pompeo, a anunţat că fostul oficial moldovean Vladimir Plahotniuc a fost desemnat public pentru implicare în acte semnificative de corupţie şi are stabilită interdicţia de a obţine vize de intrare în SUA.