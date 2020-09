Igor Dodon, candidatul PSRM în alegerile prezidenţiale din 1 noiembrie: „Moldova are nevoie de un lider puternic”

Totodată, PSRM a înregistrat la CEC grupul de iniţiativă, condus de deputatul Vlad Bătrîncea, pentru colectarea semnăturilor în susţinerea candidatului Igor Dodon, fiind nevoie de 15.000 de semnături.





„Am luat această decizie în urma susţinerii din partea cetăţenilor cu ferma convingere că este necer de continuat acele iniţiative social-economice din primul mandat”, a declarat Igor Dodon.





Dodon a menţionat că pe timp de criză şi pandemie „ţara are nevoie de stabilitate”.





„Să fim atenţi la acei politicieni iresponsabili care se lansează în această campanie cu scopul de revanşism, care se află sub tutela sau sub influenţa unor forşe externe, având cetăţenie dublă a altor state. Consider că R. Moldova are nevoie de un lider puternic, cu caracter, responsabil, care respectă R. Moldova, cetăţenii săi, care are cetăţenia doar a acestui stat, care respectă valorile tradiţionale”, a spus şeful statului.





Până la această oră, nouă partide şi-au desemnat candidaţi în cursa pentru prezidenţiale: Maia Sandu (PAS), Octavian Ţîcu (Partidul Unităţii Naţionale), Andrei Năstase (Platforma DA), Dorin Chirtoacă (Mişcarea Politică Unirea), Renato Usatîi (Partidul Nostru), Tudor Deliu (Partidul Liberal Democrat), Andrian Candu (PRO Moldova), Violeta Ivanov (Partidul Şor), Igor Dodon (PSRM).







Partidul Comuniştilor şi Mişcarea Populară Antimafie au anunţat că nu vor avea candidaţi în acest scrutin.





De menţionat că doi candidaţi deja au depus listele de semnături la CEC. Prin urmare, în urma tragerii la sorţi, Renato Usatîi va fi pe prima poziţie în buletinul de vot, iar Andrei Năstase va fi sub numărul doi.





Alegerile se vor desfăşura pe 1 noiembrie, iar turul doi - pe 15 noiembrie, în cazul în care în primul tur nimeni nu obţine mai mult de 50% din voturi.

Precizăm că în alegerile prezidenţiale din 2016, Igor Dodon a învins în turul doi cu 52% (834.000 de voturi) în faţa liderei PAS, Maia Sandu, care a obţinut 48% din voturi.