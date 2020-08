Igor Dodon, către agricultori: Trebuie să spuneţi mulţumesc că avem acest Guvern şi nu Guvernul Maiei Sandu

Potrivit lui, anul trecut, când agricultorii au fost afectaţi de grindină, executivul de atunci nici nu se interesa de ei, iar acum aceşti politicieni îi folosesc pe agricultori pentru a destabiliza situaţia. Or, spune şeful statului, în cazul unei crize politice, producătorii agricultori nu vor primi nici banii alocaţi acum de Guvern.



În cadrul emisiunii „Preşedintele răspunde”, Igor Dodon a declarat că agricultorii protestatari au avut mai multe întrevederi cu premierul, dar şi pe platforma parlamentară, iar decizia finală este să fie alocate subvenţii pentru agricultori de la 1.500 de lei pentru un hectar afectat.



Preşedintele afirmă că bani în buget pentru alocaţii de 3.000 de lei per hectar, aşa cum cer agricultorii, nu sunt. Potrivit lui, cei care le promit agricultorilor aceşti bani şi îi scot din stradă trebuie să le explice de unde vor lua aceşti bani – din pensii, salarii, drumuri etc.



„Am văzut că unii din agricultori insistă şi vor să protesteze, să blocheze străzile, cer demisia Guvernului. Apropo, mă sună foarte mulţi agricultori din diferite raioane şi îmi spun: „Domnule Dodon, de ce vă daţi şantajaţi de unii agricultori care vor să facă politică”.

„Eu nu vreau să împart agricultorii că fac politică sau nu fac, la toţi agricultorii li-i greu. Însă, blocarea străzilor înseamnă destabilizare şi blocarea activităţii altor agenţi economici, care nu vor putea să-şi desfăşoare activitatea normal. Respectiv, plătesc mai puţini bani la buget, iar ca urmare sunt mai puţini bani pentru a vă da vouă subvenţii”, a declarat Igor Dodon.



Potrivit lui, unii dintre agricultori, care insistă pe căderea Guvernului, poate nu-şi dau seama ce înseamnă acest lucru, dar cei care îi utilizează, îşi doresc criză politică. Preşedintele susţine că, de fapt, „criza politică ar înseamna că agricultorii nu vor putea beneficia nici de acei 1.500 de lei, nici de suportul de la Federaţia Rusă, nici de la americani, nici de la europeni”. Or, „căderea Guvernului înseamă şi câteva luni de instabilitate politică în plină criză”.