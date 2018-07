Igor Dodon: În toamnă socialiştii vor ieşi la proteste masive

„Eu consider că în toamnă socialiştii trebuie să iasă la proteste masive, dar nu împotriva unuia sau altuia, trebuie să iasă să le explice oamenilor cine a fost în ultimii nouă ani la guvernare”, a declarat şeful statului.

Referindu-se la protestele şi contraprotestele care au avut loc în ultima perioadă în Republica Moldova, Igor Dodon spune că cei care în ultimii nouă ani au fost la guvernare protestează unul împotriva altuia.



După următoarele alegeri parlamentare se pot dezvolta trei scenarii de guvernare, consideră Igor Dodon. Unul dintre scenarii prevede că socialiştii vor obţine majoritatea şi vor guverna de unii singuri sau împreună cu câţiva deputaţi independenţi, alt scenariu prevede o coaliţie a dreptei împotriva socialiştilor, dar acest lucru va fi foarte dificil, şi al treilea – alegeri parlamentare anticipate. „Dacă n-o să găsim limbă comună, o să insistăm să facem alegeri parlamentare anticipate şi la anticipate socialiştii vor obţine mai mult. Aceasta este poziţia noastră fermă, clară, cinstită faţă de toţi”, a spus Igor Dodon.



Şeful statului nu exclude că la scrutinul parlamentar va merge drept cap de listă al PSRM pentru că preşedintele ţării nu are vreo interdicţie în acest sens. Totodată, Igor Dodon spune că Partidul Socialiştilor va avea candidaţi în toate circumscripţiile.



Pentru diasporă, preşedintele susţine că trebuie deschise mai multe secţii de votare, în special pentru cetăţenii care se află în Federaţia Rusă. În plus, Igor Dodon consideră că cetăţenilor aflaţi peste hotare trebuie să li se acorde două zile pentru vot pentru că aceştia se deplasează la sute de kilometri pentru a-şi exercita acest drept. Totodată, şeful statului spune că guvernarea nu va accepta aceste propuneri pentru că nu este interesată.