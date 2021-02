Igor Boţan: Intrăm într-o perioadă de stagnare, periculoasă pentru R. Moldova

Şi acest lucru trebuia spus fără a ataca socialiştii, iar oamenii erau să înţeleagă că e vorba doar de respectarea unor proceduri”. Este opinia expertului permanent al proiectului, Igor Boţan, exprimată la dezbaterea publică: „Prima tentativă de învestire a Guvernului: Ce este asta?”, organizate de Agenţia de presă IPN.



Boţan consideră că şi socialiştii sunt perdanţi pentru că preşedintele formaţiunii, Igor Dodon, ex-şef al statului, spunea că „cel mai bun guvern a fost cel condus de Ion Chicu, care, la rândul lui, spunea că Parlamentul e unul corupt şi de ruşine naţională”.

„Chicu şi-a dat demisia pentru că acest Parlament nu mai reprezenta poporul. După, am văzut că în Parlament, în mod firesc sau nu, s-a format o majoritate. Marea problemă şi greşeală a socialiştilor e că s-au sfiit să recunoască că au bătut palma cu exponenţii lui Plahotniuc şi Şor. Din cauza acesteia, avem această pauză de trei luni, iar acum când am ajuns în situaţia că lucrurile se rezolvă socialiştii apar şi zic: „Nu, acum nu ne convine! Noi vrem să mai rămânem pentru o perioadă, de tranziţie, şi soluţia e cea care v-o propunem”. E rău pentru partidul socialiştilor pentru că e nevoit să fie ştampilat alături de exponenţii lui Plahotniuc şi Şor. Al doilea fapt negativ pentru ei e că dacă preiau guvernarea, Moldova rămâne în izolare. Pentru cetăţeni problema e incertitudinea. Pierdem cu toţii şi cred că intrăm într-o perioadă de stagnare foarte periculoasă pentru ţară”, a punctat expertul.



Igor Boţan e de părere că la prima tentativă de învestire a Guvernului au existat mai multe minusuri: nu exista o majoritate parlamentară, nu există un preşedinte cu împuterniciri care poate susţine un guvern minoritar etc.

„Acţiunea de astăzi a fost o necesitate de a consuma prima tentativă de învestire a Guvernului prevăzută de Constituţie, în situaţia în care preşedintele ţării şi PAS îşi doresc alegeri parlamentare anticipate, iar în Parlament nu există o majoritate. Partea negativă a fost lipsa acestei majorităţi parlamentare care i-a făcut pe politicieni să manevreze, şi care au manevrat nu tocmai foarte îndemânatic. Acum, după ce s-a consumat prima tentativă, vedem că partea pozitivă e că după consumarea ei avem nucleul formării unei majorităţi parlamentare. Dacă această majoritatea se formează, vom avea un document semnat de cei care susţin iniţiativa socialiştilor, lucrurile trebuie să se clarifice şi să ieşim la un mal, urmând ca preşedintele să vină cu candidatura propusă de majoritate, ea să fie votată şi atunci Guvernul o să revină exact unde a fost: A avut o guvernare a socialiştilor cu democraţii, care s-a destrămat după primul tur de scrutin prezidenţial , am avut o majoritate informală a Partidului Socialiştilor cu Partidul Şor, iar acum vom avea un fel mix în care care centrul de atracţie va fi PSRM”, a explicat expertul.



Întrebat pe cât de raţionale politic sunt acţiunile socialiştilor care propun un nou guvern, Igor Boţan susţine că acest pas s-a făcut din punct de vedere al imaginii. „În caz contrar, azi s-ar fi discutat doar despre programul de guvernare, echipa Gavriliţa, iar prin această acţiune Igor Dodon a inversat agenda de discuţii”. În opinia sa, Partidul Socialiştilor procedează raţional, eventual, în urma studierii sondajelor de opinie care arată că lucrurile nu merg bine pentru ei.

„După ce au făcut o pauză, în care s-au sfiit să recunoască că sunt într-o alianţă cu exponenţii lui Plahotniuc şi Şor, acum consideră că nu mai e nevoie să ascundă acest fapt şi să refuze să fie asociaţi cu o eventuală majoritate în care sunt prezenţi şi cei menţionaţi. Iniţiativa şi maniera socialiştilor este clară”, spune expertul: „Iniţiativa e a noastă, cine vrea semnează”, iar un document semnat are altă încărcătură.



„Această majoritate cred că are deja contururile pe care le-am văzut din luna decembrie. Doar că acum va exista un document şi un vot consolidat eventual pentru un program politic comun şi aici nu poţi refuza ideea că eşti într-o coaliţie. Ştampilele se pun acolo unde se cuvine şi cred că dorinţa socialiştilor este aproape de realizare. Problema e cum vor guverna ţara pentru că sunt convins, dacă va fi votat guvernul Durleşteanu, acesta va fi pentru doi ani de zile, până la alegerile ordinare şi aste e o problemă pentru că capacitatea de guvernare a unui guvern Socialişti–Şor-Plahotniuc va fi ,arcată de ştampila care va fi pusă pe fruntea acestei majorităţi, dar e riscul pe care şi-l asumă”, a spus Igor Boţan.



El a apreciat că acţiunea de azi a fost una procedurală şi că e clar ce îşi dorea fiecare dintre actorii politici: „S-a trecut prima treaptă a unui proceduri din două etape”. „Penibilul încă ne aşteaptă, când cei care vor semna, într-o listă, vor continua să spună că nu e alianţă sau coaliţie formalizată”, a spus expertul.



„Încă o dată ne convingem că e o idee foarte proastă de a alege preşedintele în mod direct într-o republică parlamentară. Asta ne face să ajungem în asemenea situaţii penibile, când cetăţenii aleg un lider care vine cu un program pe care oamenii îl acceptă, dar ulterior i se spune că nu are componenţe”, a spus Igor Boţan.



Dezbaterea publică „Prima tentativă de învestire a Guvernului: Ce este asta?”, este ediţia a 171-a din ciclul „Dezvoltarea culturii politice în dezbateri publice”, sprijinit de Fundaţia germană „Hanns Seidel”.