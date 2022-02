Igor Boţan: Combaterea şi prevenirea corupţiei necesită colaborare şi va fi de lungă durată

„Avem un partid la guvernare, PAS, care se prezumă, apriori, practic, singura formaţiune politică, care nu este coruptă. Şi această prezumţie de necorupere îi justifică PAS-ului dreptul de a renunţa la concursuri pentru numiri în funcţii, şi, pe propria răspundere, de a numi conducătorii ai practic tuturor instituţiilor, inclusiv ai celor care sunt menite să prevină şi să combată corupţia. De ce? Răspunsul este foarte simplu, „pentru că noi ne prezumăm necorupţi, apriori, iar ceilalţi care au fost la guvernare îi prezumam că puteau să fie legaţi cumva cu actele de corupţie”. De aceea PAS-ul îşi asumă răspunderea că va combate corupţia. Şi aici apar câteva întrebări. Dacă PAS îşi asumă această răspundere, noi, cetăţenii, trebuie să fim siguri că asumarea răspunderii va fi una de succes, pentru că, dacă PAS eşuează în combaterea corupţiei, din cauza lipsei cadrelor sau a altor motive, metoda lui face cetăţenilor un mare deserviciu. Pe lângă faptul că nu aţi reuşit să preveniţi şi să combateţi corupţia, voi veniţi cu un exemplu, de renunţare la concursuri, pe care îl vor prelua succesorii voştri la guvernare, - a subliniat Igor Boţan, - Deci, PAS are o sarcină foarte dificilă. Deocamdată, nimeni nu pune la îndoială că sunt bine intenţionaţi, dar eu nu înţeleg care este totuşi strategia”, a afirmat Boţan.



„Recunoaştem cu toţii că avem deficit de cadre, deficit de oameni, asta e Republica Moldova, în care tradiţional „blat”-ul, şmecheriile au fost cultivate în această parte a lumii. Pe de altă parte, oamenii ambiţioşi, tinerii cu capacităţi părăsesc Republica Moldova. Şi atunci întrebarea: cum găsiţi cadrele? Şi au fost diferite propuneri. O abordare complexă în privinţa altor partide, care pot avea cadre bine pregătite, care ar putea fi cooptaţi. Nu vedem din partea PAS-ului ca să le spună oponenţilor politici că lupta cu corupţia este o sarcină comună, deci, putem deschide uşile persoanelor din alte platforme politice, foştilor demnitari şi funcţionari publici, care nu s-au compromis anterior, când a existat situaţia statului capturat”, a punctat Igor Boţan.



În opinia expertului, abordările PAS în privinţa combaterii corupţiei sunt corecte, dar, atunci când e vorba de vetting, pre-vetting, e nevoie de o certitudine că oamenii din procuratură, justiţie, îşi leagă viitorul profesional de politicile pe care le promovează. „Dacă ajungem la concluzia că există corupţie, că trebuie să se facă curăţenie, e ok, dar problema e cu cine se face această curăţenie. Partidul de guvernământ ar trebui, prin metodele de care de dispune, să găsească în cadrul acestor instituţii nişte nuclee de oameni corecţi, oneşti, să vadă dacă cei care nu au comis crime, nu au fost implicaţi în scandaluri, să poată fi recuperaţi cât se poate de rapid, astfel încât acest nucleu să crească până la dimensiuni care i-ar oferi partidului de guvernământ posibilitatea să se sprijine pe aceste nuclee, din cadrul acestor instituţii, iar guvernarea, cu instrumentariul pe care îl are la dispoziţie - numirile, modificarea legislaţiei - să creeze un cadru complex, astfel încât să avem cu toţii certitudinea că cei care sunt vizaţi în procesul de reformare pun umărul, iar astfel îşi creează un viitor profesional pentru ei şi pentru instituţia din care fac parte”, a specificat Igor Boţan.



Potrivit expertului, partidul de la guvernare nu explică suficient de clar cetăţenilor că procesul de combatere a corupţiei este unul de lungă durată şi că acceptă în acest proces oameni şi din alte partide politice, dar şi reprezentanţi ai societăţii civile. „Am senzaţia că partidul de guvernământ ar putea să nu-şi atingă izbânda. Iar aceste precedente vor putea fi utilizate de succesorii de la guvernare, care s-ar putea să fie rău intenţionaţi. Societatea se pronunţă pentru combaterea corupţiei. Ceea ce îmi doresc eu ca cetăţean e ca PAS-ul să se deschidă spre cooperare cu opoziţia parlamentară şi cu cea extraparlamentară pe domeniile care sunt de interes major pentru societate”, a conchis Igor Boţan.



Dezbaterea publică la tema „Combaterea corupţiei în Republica Moldova: între obiective, procese şi efecte” este ediţia a 224-a din ciclul „Dezvoltarea culturii politice în dezbateri publice”. Proiectul este desfăşurat de Agenţia de presă IPN, cu susţinerea Fundaţiei germane „Hanns Seidel”.