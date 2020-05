Igor Boţan: Alegerile parlamentare anticipate sunt imposibile până în luna martie 2021

Şi unii, şi alţii, spune expertul, se gândesc la strategii şi anume cum să câştige funcţia de şef al statului, iar apoi cum intră în campania electorală pentru eventuale alegeri anticipate. Opiniile au fost exprimate în cadrul dezbaterilor publice „Alegeri parlamentare anticipate şi/sau schimbarea Guvernului: probabilitate, riscuri, beneficii”, organizate de Agenţia de presă IPN.



Igor Boţan, expertul permanent al proiectului, a declarat că, după declararea Suveranităţii şi Independenţei, astăzi Parlamentul este la cea de-a zece legislatură. Patru componenţe ale legislativului, de până acum, au fost alese în cadrul alegerilor anticipate. Primele alegeri anticipate au avut loc în februarie 1994, când Parlamentul s-a autodizolvat. După adoptarea Constituţiei în 1994, au avut loc trei scrutine parlamentare anticipate, toate fiind consecinţele neputinţei legislativului să aleagă şeful statului. Or, după hotărârea Curţii Constituţionale din 2016, prin care s-a revenit la alegerea preşedintelui de către popor, acest principal declanşator al alegerilor anticipate nu mai există. Astfel, odată cu această hotărâre, alegerile parlamentare anticipate pot fi declanşate în două situaţii.



În primul caz este vorba de situaţia în care Parlamentul, timp de trei luni, nu adoptă legi şi la expirarea acestui termen de incapacitate, şeful statului dizolvă Parlamentul, iar Curtea Constituţională trebuie să verifice circumstanţele care justifică decizia de dizolvare. O altă situaţie ţine de demisia sau demiterea Guvernului şi incapacitatea Parlamentului timp de 45 de zile de la prima solicitare şi după cel puţin două solicitări să învestească un Guvern. Şi în acest caz, Curtea este cea care trebuie să verifice circumstanţele care justifică dizolvarea Parlamentului. În opinia expertului, până în luna martie anul viitor, alegeri parlamentare anticipate nu vor putea avea loc în niciun caz, iar acest Parlament, aşa cum este el, cu toate problemele lui, va mai exista cel puţin un an. Şi aceasta pentru că, spune Igor Boţan, în ultima jumătate de an al mandatului şefului statului, Parlamentul nu poate fi dizolvat.



Potrivit lui, Partidul Democrat este firesc că nu-şi doreşte alegeri parlamentare anticipate, pentru că după procesul de destrămare, are nevoie de stabilitate în Parlament pentru a putea să se reconsolideze. Astfel, pentru PDM este vital ca un eventual scrutin parlamentar anticipat să nu aibă loc, decât în circumstanţe favorabile pentru sine. În ceea ce ţine de opoziţie, opinia sa, alegerile parlamentare anticipate reies din dorinţa de avea o reconfigurare în legislativ. Mai ales, după destrămarea Blocului ACUM, efectele căreia s-au văzut în alegerile noi din circumscripţia Hânceşti. Acolo mandatul a fost câştigat de candidatul Partidului Socialiştilor, datorită jocului politic pus bine la punct de către PSRM, dar şi şeful statului. Şi vizitele preşedintelui în trei localităţi din acea circumscripţie au adus victorie candidatului PSRM. Şi în prezent, spune expertul, vizitele lui Igor Dodon în localităţi deja au loc.



Igor Boţan este de părere că şeful statului va fi ales cel mai probabil din al doilea tur, care va avea loc la mijlocul lunii noiembrie. Ulterior, Comisia Electorală Centrală va avea nevoie de timp pentru a totaliza rezultatele alegerilor prezidenţiale. Apoi, Curtea Constituţională trebuie să examineze toate documentele parvenite. Astfel, cel mai probabil şeful statului va fi învestit la sfârşitul lunii decembrie. Şi preşedintele ales, în opinia sa, victorios, va dori să declanşeze alegeri anticipate. „Victoria preşedintelui va fi un fel chezăşie pentru o victorie la eventualele alegeri parlamentare anticipate”, susţine expertul.



