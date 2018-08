Fiind la coada clasamentului de încredere în persoane publice, Andrian Candu încearcă să atragă atenţia asupra domniei sale prin declaraţii bombastice lansate de la adăpostul contului său de facebook, ca un adevărat mişel. Însă, cele enunţate de dl Candu nu fac decât să ştirbească din demnitatea postului de Speaker al Parlamentului, căci propria demnitate l-a părăsit demult.

Într-o mostră derizorie de lipsă de imaginaţie, dl Candu îl tirajează pe un fost angajat al SIS, Alexandru Popescu, un invitat permanent la Publika TV, precum că „anumite forţe ar promova interesele Federaţiei Ruse şi ar exista indicii că s-ar pregăti o preluare a puterii la Chişinău“.

Din respect pentru funcţia de Preşedinte al Parlmentului, din partea Partidului Acţiune şi Solidaritate îi sugerăm acestui politician demagog şi businessman prosper să se abţină de la tirajarea calomniilor acestui fost colaborator al SIS. Sau poate trebuie să înţelegem că dl Popescu vociferează de fapt planurile guvernării de a ataca tot mai mişeleşte opoziţia şi societatea civilă când acesta spune: „Observăm că are loc promovarea intereselor Rusiei pe filiera organizaţiilor neguvernamentale, sub auspiciul apărării democraţiei“? Deci, dle Candu, cei care apără democraţia în Moldova sunt de fapt mâna Moscovei? Să veniţi sa le-o spuneţi asta oamenilor care vor veni pe 26 August în PMAN în pofida tuturor intimidărilor regimului, dar n-o veţi face pentru că sunteţi un fricos, exact ca şi nănaşul dvs.

Între timp, vă sugerăm să vă informaţi despre trecutul glorios al colonelului Popescu, care în perioada lui Voronin, era reprezentantul SIS-ului în cadrul Ambasadei noastre de la Bucureşti, unde a obţinut o bogată experienţă de colaborare cu serviciile secrete ruseşti din România. Colonelul Popescu era un vizitator frecvent al Ambasadei Rusiei la Bucureşti, dar şi a unor locaţii conspirative ruseşti de la Snagov (evident sub acoperirea unor reşedinţe ale „Lukoil“ sau a altor firme ruseşti ce activează în România). Dacă vă întîlniţi cumva în platoul PublikaTV sau la Nobil, vă sugerăm să-l întrebaţi pe dl Popescu despre implicarea nemijlocită, împreună cu dl Ostalep şi dna Kistruga (foşti viceminiştri de externe) şi alţi exponenţi ai regimului Voronin, în organizarea şi finanţarea controversatei „Comunităţi a moldovenilor din România“.

Aşadar, sperăm şi noi că, după cum spunea şi colonelul Popescu la PublikaTV, - „există materiale în cadrul serviciilor noastre care ar trebui să spună dacă există relaţii...“ între fostul colonel SIS şi serviciile secrete ruseşti de la Bucureşti. Dacă aceste documente nu sunt disponibile (sau accesibile) la Chişinău, atunci vă sugeram să apelaţi la serviciile secrete ale statului român. Vă asiguram că acolo sunt suficiente documente ce atestă adevărul despre misiunea „diplomatică“ la Bucuresti a fostului colonel SIS Alexandru Popescu. După ce clarificaţi aceste şi alte aspecte ale activităţii colonelului SIS Alexandru Popescu la Bucureşti, vă aşteptăm, dle Candu, la dezbateri, fie în platoul televiziunii publice, sau la oricare altă instituţie media, inclusiv PrimeTV – canalul federal rusesc, retransmisia, dealtfel foarte profitabilă, a căruia este în continuare încredinţată cu generozitate de Kremlin nănaşului dvs...