Guvernul Republicii Moldova îşi propune să construiască şi să repare 1.400 km de drum naţional

La conferinţa de presă susţinută luni, 25 noiembrie, după întâlnirea în format trilateral, între preşedintele ţării, preşedintele Parlamentului şi prim-ministru, premierul Ion Chicu a declarat că în perioada imediat următoare Guvernul se va axa pe finalizarea drumurilor care se află în lucru. Lungimea cumulativă a acestora este 426 km, iar costul total de 319 milioane de euro.



Pentru sectoarele în lucru (traseul R1 Chişinău-Ungheni, R33 Hânceşti-Lăpuşna, Bălţi-Făleşti-Sculeni, Chişinău-Cimişlia-Comrat-Giurgiuleşti) termenul de dare în exploatare este anul 2020 sau 2021.



Pentru alţi 208 km de drum sunt iniţiate licitaţii, iar costul este estimat la 116 milioane de euro. Este vorba despre traseul Hânceşti-Leova-Cahul, coridorul Dobruşa-Scorţeni, coridorul Pârliţa-Nisporeni etc. Sunt proiecte finanţate prin intermediul BERD, Banca Mondială.



O altă categorie sunt sectoarele de drum pentru care există proiecte tehnice şi pentru care este necesar de identificat surse financiare. Aici se înscriu 420 km de drum pentru care costul ar fi 333 de milioane de euro. Este vorba despre traseul Chişinău-Cimişlia-Comrat-Giurgiuleşti, traseul Criva-Bălţi, drumul de centură a municipiului Chişinău etc.



În a patra categorie se înscriu sectoarele de drum care necesită reparaţii, acestea fiind identificate printr-un studiu. Pentru acestea deocamdată nu există nici proiecte tehnice, nici bani. Pentru 786 km de drum costul estimat este de 742 milioane de euro. E vorba de sectoare de drum aşa ca Leuşeni-Chişinău-Dubăsari, Criva-Bălţi etc.



Premierul precizează că, pe lângă banii din buget, se mizează pe alte trei surse de finanţare: bani veniţi de la instituţiile internaţionale, creditele bilaterale, dar şi banii veniţi de pe pieţele internaţionale, pentru că Moldova intenţionează anul viitor să intre pe aceste pieţe cu emisii de hârtii de valoare.