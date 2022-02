Guvernul R. Moldova le va propune transportatorilor un pachet de soluţii, după ce aceştia au intrat în grevă

Într-un interviu pentru Radio Europa Liberă, responsabilul a precizat că autorităţile vor propune în calitate de soluţii proiecte de susţinere a transportatorilor pentru renovarea parcului auto, scutiri de ordin fiscal aplicate în paralel cu o fiscalizare foarte strictă, digitalizarea serviciilor în transportul public şi o eficientizare urgentă a serviciilor de transport.



„În principiu, nu cred că este o oarecare dispută, sunt anumite poziţii pe care le au transportatorii şi poziţia pe care o are ministerul. Noi de fiecare dată am comunicat cu dânşii, e un guvern nou, deci problemele nu au apărut acum, sunt probleme mai vechi. Acum ceea ce au invocat transportatorii a fost creşterea preţului la combustibil, la motorină, în special. Noi înţelegem acest aspect. Din păcate, am discutat, de fiecare dată am dat curs tuturor solicitărilor, am avut, cred că, undeva în jur de cinci şedinţe de când sunt la minister cu transportatorii, există un pachet de măsuri pe care ministerul şi-a asumat să le întreprindă în următoarea perioadă”, a declarat Mircea Păscăluţă.



Potrivit lui, pe lângă aspectul preţului la motorină există un alt aspect foarte important care, din păcate, nu poate fi contabilizat, şi anume rata de îmbarcare. Or, preţul la tarif depinde de rata de îmbarcare. Restricţiile din pandemie a influenţat cumva rata de îmbarcare, dar analizele autorităţilor arată o diferenţă mare între rata de îmbarcare care este la nivel interraional, adică acele care asigură o conexiune cu Chişinăul şi cele care sunt la nivel raional. „Deci, la nivel interraional situaţia nu este foarte gravă, adică există o rată de îmbarcare acceptabilă, la nivel raional – noi înţelegem acest aspect – şi din considerentele respective în proiectul de ordin am decis să implicăm autorităţile publice locale, ele fiind, practic, cele care cunosc realităţile din regiune şi, prin intermediul avizelor, să poată să fie aplicat un tarif diferenţiat de cel standard”, explică secretarul de stat.



În ceea ce ţine de tarif, Mircea Păscăluţă a spus că va fi aplicat un tarif diferenţiat. Acest fapt presupune că vor fi stabilite anumite plafoane la nivel interraional şi la nivel raional. După asta, vor fi implicate autorităţile publice locale, ca ele, printr-un aviz, să permită transportatorilor să aplice un tarif diferenţiat în zonele unde într-adevăr există o necesitate. Potrivit lui, din discuţiile cu cetăţenii, reiese că ei sunt gata să achite poate un tarif mai mare, dar să aibă acces la transport, deoarece este o problemă foarte mare, într-adevăr.



„Unii transportatori refuză să facă anumite curse la nivel raional, dintr-un sat până în centrul raional, din cauza faptului că sunt foarte puţini oameni şi nu este rentabil. Noi nu putem să intervenim şi să-i obligăm, noi venim cu soluţii atât pentru transportator, cât şi pentru cetăţeni – acestea ar fi soluţiile de moment. Deci, precizez, ceea ce ţine de tarif e doar o soluţie de moment, fiindcă problema trebuie privită în complexitate şi noi am demarat anumite procese care urmează să ducă la finalitatea dorită”, a mai spus funcţionarul.