Ghimpu, despre protestele din PMAN: „Plahotniuc tare se mai teme să nu-i ia Ţopii, cu ajutorul protestatarilor, puterea”

„Puterea, pe care tot în mod nedemocratic a luat-o, folosind banul şi procurorul dosarelor. Aşa-i, când te crezi atotputernic şi dai exemple proaste, ţi-i frică tot timpul, că vei pierde puterea”, a spus Mihai Ghimpu într-o postare pe Facebook.

Liberalul a menţionat că „ce am organizat noi, cei, care am format acest stat şi am adus democraţia, după 50 de ani de totalitarism şi ce are loc acum în PMAN e mare diferenţă”.

„Ruşine să-ţi fie, Vlad Plahotniuc! Halal de aşa stat şi halal de aşa guvernare „democratică””, a menţionat Ghimpu.