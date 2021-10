Gavriliţa, despre starea de urgenţă din sectorul energetic: Am instituit un regim tehnic care nu îngrădeşte drepturi sau libertăţi

Potrivit premierului, Republica Moldova nu poate accepta deocamdată preţul cerut de Federaţia Rusă care este acelaşi ca şi preţul de piaţă.



Premierul Natalia Gavriliţa spune că, prin instituirea stării de urgenţă, Republica Moldova începe procurarea gazului din surse alternative, fapt ce reprezintă un prim pas spre independenţa energetică a ţării. Premierul spune că, deocamdată, condiţiile Rusiei sunt inacceptabile.



„La moment, plătim Federaţiei Ruse preţul de piaţă, de 790 de dolari per mia de metri cubi. Acum nu ni se oferă alt preţ, decât cel de piaţă, este un preţ chiar mai înalt decât unele alternative pe care le-am identificat în ultimele săptămâni. Vom începe să procurăm volume mici, pentru a stabiliza presiunea în ţevi, dar pentru prima dată vom accesa gaze naturale din surse alternative. Este un lucru foarte bun pentru securitatea energetică a ţării. Trebuie să ajutăm gospodăriile casnice, agenţii economici să treacă de această iarnă, să compensăm o parte din creşterea preţului şi să revenim ulterior la preţuri normale cu care ne-am obişnuit în trecut”, a spus Natalia Gavriliţa în cadrul emisiunii „Bună seara” de la postul public de televiziune.



Premierul spune că odată cu instituirea stării de urgenţă compania Energocom a fost mandatată să procure urgent gaze naturale. Imperativul acestei decizii a venit după ce în ultimele zile a scăzut considerabil presiunea din infrastructura de transport a gazelor naturale.



„Joi ne-am trezit sub pragul critic de 15,5 bari. De la începutul lunii presiunea era mică, dar am primit cantităţi din Ucraina şi România care ne-au ajutat la menţinerea presiunii, dar încă din 13 octombrie eram în regim de alertă. Acum am institut stare de urgenţă ca să putem procura gaze naturale din surse alternative. Este un regim de urgenţă tehnic, foarte limitat, nu este în regim care îngrădeşte drepturi, libertăţi sau impune restricţii. Este un regim strict juridic care permite luarea unor decizii rapide”, a mai spus Gavriliţa.



Starea de urgenţă a fost instituită ieri de către Parlament pentru o perioadă de 30 de zile. Regimul special în care se află Republica Moldova nu va periclita desfăşurarea alegerilor locale noi din 21 noiembrie.