Forţa Fermierilor anunţă proteste pentru 21 iunie

Ion Plămădeală a menţionat că actuala guvernare a promis în campania electorală mai multe acţiuni de susţinere a producătorilor agricoli. „S-a vorbit nu o dată că există resurse financiare pentru restituirea imediată a accizelor la motorină, pentru compensarea parţială a costurilor la fertilizanţi şi pentru multe alte măsuri de sprijin pentru sectorul agroindustrial, care pot fi implementate în mod urgent. Dar iată că au trecut 11 luni după alegerile parlamentare. Asociaţia Forţa Fermierilor constată, cu mare regret, că asistăm în continuare la o atitudine total neglijentă faţă de sectorul strategic, care, în principiu, reprezintă aproape jumătate din exportul Republicii Moldova, asigură peste 1/3 din locurile de muncă în domeniul economic, contribuie cu peste 21% la formarea produsului intern brut”, a precizat preşedinte al Consiliului de Administrare al asociaţiei Forţa Fermierilor.

„Pe fundalul creşterii vertiginoase a preţurilor la motorină, fertilizanţi, pesticide, seminţe, precum şi probleme cu depozitarea şi comercializarea produselor agricole, în condiţiile monopolizării pieţelor respective, am avut mai multe întâlniri cu ministrul agriculturii şi industriei alimentare, preşedintele comisiei parlamentare de profil şi alţi factori de decizie. Am prezentat conceptul nostru privind mecanismul de restituire a accizelor în valoare deplină la motorină şi compensarea parţială a costurilor fertilizanţilor, inclusiv pentru fermieri, cu excepţia agroholdingurilor”, a specificat Ion Plămădeală.



Totodată, Forţa Fermierilor a cerut majorarea subvenţiilor pentru construcţia depozitelor în care se vor păstra şi vor fi procesate produsele agricole, deblocarea exportului de grâu în condiţiile în care „jucătorii mari de pe piaţa cerealelor în ultima perioadă au importat cantităţi mari de grâu din Ucraina şi, practic, au paralizat piaţa internă”. Membrii asociaţiei au mai propus elaborarea urgentă a unei strategii privind securitatea alimentară a ţării, cu măsuri concrete privind demonopolizarea pieţelor agroalimentare, acordarea sprijinului consistent pentru producătorii agricoli mici şi mijlocii, industrializarea agriculturii la scară mică.



„Din păcate, dialogul nostru cu guvernarea, cu factorii de decizie, nu s-a soldat cu un rezultat palpabil. Regulamentul de susbstituire parţială a accizelor prevede compensarea sumelor mizere. În situaţia când motorina costă 31 de lei per litru, compensarea a 2% din valoarea combustibilului este considerată de către foarte mulţi producători agricoli drept bătaie de joc. Fermierii declară că refuză să depună dosarele pentru această compensare, mai ales că şi procedura este extrem de birocratizată. Ministrul agriculturii practic nu poate influenţa asupra deciziilor strategice de dezvoltare a sectorului agroalimentar, doamna prim-ministră şi doamna preşedinte au refuzat întâlnire cu reprezentanţii asociaţiei”, a mai comunicat Ion Plămădeală.