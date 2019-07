Filat susţine că Plahotniuc l-a vizitat la sediul CNA, în 2015, după ce a fost reţinut

„L-am întrebat de ce a făcut ceea ce a făcut? El doar ştia toată porcăria asta cu 250 de milioane că reprezenta show mediatic şi motiv de a fi înlăturat. (...) Răspunsul lui a fost unul foarte sec: „Pentru că dacă nu făceam eu, o făceai tu”. După care a spus că nu am fost corect în relaţiile cu el şi anume mitingul din 6 septembrie (2015) al Platformei DA. El considera că am participat la organzarea acestui miting, având la bază faptul că jumătate din participanţi erau din PLDM. Nu am avut nimic cu acele mitinguri şi cu Platforma DA”, a declarat Vlad Filat într-un interviu pentru TV8.

Vlad Filat susţine că se afla în acea perioadă în Penitenciarul nr. 13 din Chişinău. Însă, la un moment dat, a fost transferat la sediul Centrului Naţional Anticorupţie, ca mai apoi să înţeleagă că transferul la CNA a fost făcut pentru ca să poată avea loc vizita lui Vlad Plahotniuc.

