Expertul politic Dionis Cenuşă, după ce a votat la Frankfurt: „Mii de oameni au aşteptat la rând, inclusiv copii minori şi femei însărcinate”

„Mii de oameni au asteptat rand, inclusiv copii minori si femei insarcinate. Am stat si eu in rand. Peste trei ore. Nu a fost deloc usor. Absolut toti cei care ma inconjurau spuneau ca voteaza impotriva lui Dodon. Ura fata de Dodon depasea dorinta de a o vota pe Sandu. Asa a fost anturajul meu, de ceea, nu incerc sa generalizez. Sigur, au fost si votanti care sunt entuziasmati de Sandu”, a scris Dionis Cenuşă pe Facebook.

„Pe langa chestii cotidiene, unii isi exprimau certitudinea ca Dodon vrea sau falsifica alegerile. Totusi, ei erau sigur ca votul pentru Sandu va fi mai numeros. Din cele auzite, am concluzionat ca in randul votantilor bantuie o preconceptie negativa despre cei care voteaza pentru Dodon. Acestia sunt pensionari pacaliti, cetateni care rezida in Transnistria platiti sa voteze sau altii care voteaza gresit”, a spus Cenuşă.

Potrivit lui, toleranta pentru votantii non-Sandu este foarte joasa. Totusi, nu am vazut niciun incident. Unicul lucru care se simtea era nemultumirea de cei din componenta sectiei se votare, pe care ii suspectau ca ar fi “dodonisti”. Motivul e simplu - asteptarea in rand si faptul ca nu au fost aduse mai multe buletine de vot decat 5.000”.

Cenuşă a remarcat că „în interiorul sectiei de votare, totul functiona bine, dar componenta Comisiei sectiei era prea mica pentru miile se votanti, care asteptau in rand”.





„La inceput era scanat pasaportul, dupa care semnai in lista votantilor. Al treilea pas era votarea propriu-zisa pe un buletin de vot. Acesta arata simplu, ca o hartie de culoare gris, de dimensiunea pasaportului sau mai mica. In total aventura cu votarea mi-a luat peste 5 ore: 2 ore si 30 min. pentru calatoria in tren si metro si peste 3 ore - asteptarea in rand”, a notat expertul.