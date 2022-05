Experţi: Rusia nu va sista gazul Republicii Moldova pentru că ar crea o criză umanitară în stânga Nistrului

În acelaşi timp, experţii spun că Republica Moldova trebuie să-şi pregătească rezerve de gaze naturale, întrucât politica Kremlinului este acum total imprevizibilă.



Potrivit protocolului semnat cu Gazprom, Republica Moldova s-a angajat să realizeze un audit al datoriilor Moldovagaz până la 1 mai şi ulterior să-şi creeze un calendar de achitare a acestor datorii. Deşi războiul din Ucraina a dat peste cap angajamentele asumate faţă de Gazprom, concernul rus nu a sistat livrarea gazului.



„Chiar dacă Gazprom mâine ne deconectează gazul, vara consumul este mic şi gaz pe piaţă este cât vrei. Gazprom n-ar putea acum să ne creeze probleme pentru că noi am merge liniştit pe piaţa europeană şi am cumpăra gaz la acelaşi preţ. Al doilea motiv este legat de regiunea transnistreană. Gazprom astăzi nu poate livra gaz în stânga Nistrului ca să menţină finanţarea pentru acest regim separatist, fără a avea contract cu Moldovagaz. Dacă ne deconectează de la gaz, Moscova se trezeşte cu o criză umanitară în stânga Nistrului”, a spus expertul în domeniul energetic, Sergiu Tofilat, în cadrul emisiunii „Cabinetul din umbră” de la JurnalTV.



Republica Moldova trebuie să-şi pregătească, de urgenţă, stocuri de gaze naturale, întrucât evoluţiile războiului din Ucraina pot influenţa politica Moscovei cu privire la livrarea gazului, spun experţii.



„România primeşte fonduri de la Uniunea Europeană ca să-şi majoreze capacităţile de stocare, cu un miliard de metri cubi de gaz, asta fiind exact cât consumă Republica Moldova. În Ucraina sunt mari capacităţile de stocare, din 32 de miliarde, au un volum de 17 miliarde de metri cubi liber, dar acum stocarea în Ucraina este foarte riscantă. România este cea mai bună soluţie pentru noi”, a spus expertul economic, Veaceslav Ioniţă.



Consilierul prezidenţial, Veaceslav Negruţa, aminteşte că Republica Moldova a fost inclusă pe platforma Uniunii Europene de achiziţie colectivă a gazelor naturale.



„Acum are loc şi modificarea legii cu privire la gazele naturale, unde este prevăzută constituirea rezervelor de gaze naturale. Este adevărat că este cam puţin, deocamdată. Se caută finanţare pentru a procura aceste rezerve. Există şi o deschidere din partea Uniunii Europene pentru a alipi Republica Moldova la formula de achiziţie centralizată, alături de ţările europene. Semnalul politic a fost dat. S-a anunţat că Republica Moldova este parte a acestei formule. Mai departe, mecanismul va fi elaborat şi vom fi informaţi. Sania trebuie pregătită vara”, a spus Veaceslav Negruţă.