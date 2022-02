Expert: Tensiunile din Doneţk şi Lugansk sunt o încercare a Rusiei de a atrage Ucraina într-o acţiune militară

În acelaşi timp, unii politologi consideră că miza Federaţiei Ruse nu este declanşarea unui război, ci îngenuncherea economică a Ucrainei.



Unii comentatori politici de la Chişinău spun că acţiunile Moscovei din ultima perioadă demonstrează că metoda dialogului şi a diplomaţiei este aproape de eşec, iar izbucnirea unui război, în sensul clasic al cuvântului, este un scenariu care prinde contur. Criza ruso-ucraineană a început să ia proporţii în ultimele două zile în care s-a atestat o intensificare a violenţelor în regiunile separatiste Doneţk şi Lugansk.



„Contingentul de forţe acumulat de Federaţia Rusă, extrem de costisitor, este o forţă de şoc, nu este structurat pentru o structură clasică ordinară. Aceste cheltuieli enorme de sute de milioane de dolari au fost folosite pentru a pregăti această forţă de şoc, iar rolul acestui contingent are o logică doar dacă este folosit pentru destinaţia directă. Mai devreme sau mai târziu această forţă se va manifesta. Această tensionare în regiunile Lugansk şi Doneţk este o încercare de a atrage forţele armate ale Ucrainei într-o acţiune mai mare”, a spus comentatorul politic Viorel Cibotaru în cadrul emisiunii „Punctul pe Azi” de la TVR Moldova.



„Federaţia Rusă a încercuit Ucraina, o hărţuieşte în mod direct. Vedem diferite modalităţi de a ţine Ucraina sub presiune, această situaţie va erupe la un moment dat. Să aduni acest contingent masiv la hotarele Ucrainei, să ţii toată opinia publică internaţională sub presiune, să porţi negocieri interminabile şi, la final, să te retragi fără a obţine ceva, pare puţin credibil”, a spus comentatorul politic, Ion Tăbârţă.



În acelaşi timp, politologul Victor Juc spune că Ucraina este folosită de Rusia drept instrument de manevră în reglările de conturi cu Occidentul. Miza Kremlinului fiind de a devasta economic Ucraina şi de a obţine o recunoaştere a partajării sferelor de influenţă.



„Ucraina este foarte vulnerabilă în acest moment. Practic, din toate părţile poate fi atacată. Eu consider că probabilitatea ca Federaţia Rusă să atace Ucraina în mod direct, militar este una redusă. Presiunile se pun pe Ucraina prin alte mijloace. Fiind vorba de elemente de tip hibrid, oamenii de afaceri pleacă, oamenii de afaceri nu mai investesc, sediile reprezentanţelor diplomatice sunt mutate, turismul este stopat, zborurile au fost sistate”, a spus Victor Juc.



Ieri, liderii separatişti din Doneţk şi Lugansk au anunţat începerea evacuării populaţiei civile către Rusia, de teama unei invazii a armatei ucrainene, intenţii negate de autorităţile de la Kiev. În acelaşi timp, preşedintele rus, Vladimir Putin a acuzat guvernul ucrainean că nu pune în aplicare acordurile de pace de la Minsk, care prevăd acordarea unui statut special pentru Donbas, şi a îndemnat Kievul să negocieze direct cu separatiştii.