Expert politic: După alegerile de la Chişinău vor fi resetate relaţiile Moldovei cu UE sau va fi izolare vectorială

Analistul spune că prin acest renunţ, PDM îşi recunoaşte două eşecuri. Primul – că relaţia cu UE este deficitară şi al doilea – că PDM a eşuat în a ocupa eşichierul de dreapta al partidelor politice. În opinia lui Ion Tăbârţă, liderul PDM nu a vorbit nimic despre deturnarea relaţiilor cu UE, însă după anunţul că formaţiunea devine un partid pro-Moldova se subînţelege că are nevoie în continuare de UE.



Expertul afirmă că PDM nu mai tinde să ocupe spectrul de dreapta al electoratului din Republica Moldova, se întoarce la origini centriste. În opinia analistului, PDM vrea să agaţe totul ce e posibil. Prin această mişcare, pregăteşte terenul pentru anumite coaliţii postelectorale cu PSRM, dar în special cu Partidul Şor, care va deveni un fel de „Joker” pentru viitorul ciclu politic. Analistul mai afirmă că în prezent PDM are un rol important în hărţuirea opoziţiei, iar ulterior şi în anumite calcule post electorale care vor fi făcute după alegerile parlamentare.



Potrivit expertului, PDM nu va renunţa în totalitate la segmentele electorale proeuropene şi va încerca în continuare să slăbească la maxim partidele proeuropene de opoziţie extraparlamentare. Ion Tâbârţă mai menţionează că PDM în preajma campaniei electorale ne spune că politic Republica Moldova renunţă la relaţia cu UE, dar economic are nevoie de Acordul de Asociere şi de regimul liberalizat de vize. Prin declaraţia că va moderniza Republica Moldova se are în vedere relaţiile cu partenerii occidentali.



Expertul mai opinează că Republica Moldova nu are un vector clar de dezvoltare, se îndreaptă spre aprofundarea relaţiilor cu ţări din alte zone geografice, cum ar fi Turcia. Or, paradoxul este că deşi anterior retorica PSRM şi PDM era diferită în raport cu UE şi Federaţia Rusă, atunci despre relaţia cu Turcia vorbesc în unison. „După alegerile parlamentare din februarie 2019 va deveni mai clar tabloul politic al Republicii Moldova. Vom şti dacă va avea o resetare a relaţiilor cu UE sau vom merge spre izolarea vectorială anunţată de actualul partid de guvernământ”, crede Ion Tăbârţă.



Emisiunea este realizată de către IDIS „Viitorul” în parteneriat cu Radio Europa Liberă.