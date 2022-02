Expert: Moldova va rămâne total dependentă de relaţiile dintre Vest şi Est

Este comentariul lui Ion Manole, director executiv al asociaţiei Promo-LEX, făcut pentru publicaţia „Predicţii 2022”.



Ion Manole a menţionat că evenimentele militare din estul Ucrainei, recuperarea controlului asupra administraţiei de la Minsk, utilizarea valurilor de emigranţi pentru a destabiliza frontiera cu Polonia şi Lituania în 2021 se vor extinde şi în 2022, chiar dacă discuţiile vor părea că, mai mult sau mai puţin, satisfac pe toată lumea. Atacurile şi ameninţările vor căpăta noi şi noi forme, prin aplicarea scenariilor mai vechi, însă adaptate de fiecare dată noilor circumstanţe. Republica Moldova, cel mai probabil, nu va fi atacată militar, fiind mult mai eficiente atacurile şi provocările asupra sectoarelor sale vulnerabile, precum cel economic sau energic.



Directorul Promo-LEX menţionează că anul 2021 a fost un an în care regimul de la Tiraspol şi-a consolidat poziţiile. Sub protectoratul fondatorilor săi, Tiraspolul şi-a păstrat controlul asupra surselor de venit şi a tuturor butoanelor sau fluxurilor financiare importante. În umbra relaţiilor tensionate şi a riscurilor unui război între Rusia şi Ucraina, din cauza crizelor politice interne, Republica Moldova nu a fost capabilă în 2021 să avanseze în problematica transnistreană. Mai mult, contrar aşteptărilor, noua guvernare nici nu a iniţiat consultări asupra unei noi politici pe acest domeniu.



„Nu avem nicio certitudine că anul 2022 ar putea fi productiv pentru procesul de reglementare a problemei transnistrene sau că ar exista premise pozitive pentru ca Republica Moldova să-şi asigure implementarea obiectivelor legate de întărirea securităţii naţionale în regiunea de conflict. Din păcate, Republica Moldova rămâne ostatica unor concepte perimate utilizate de unii oficiali în reglementarea conflictului, iar acestea influenţează şi deciziile luate de către actualul guvern. Influenţează şi contribuţia redusă a partenerilor occidentali la căutarea unor soluţii fezabile într-un format impracticabil de negocieri, în care Republica Moldova este clar dezavantajată, iar statutul participanţilor la negocierile ”5+2” este inegal, asimetric şi vetust. În absenţa unui efort de revizuire a politicilor sale de reintegrare, strategic şi politic, actualul guvern va fi obligat să se mişte strict defensiv, obligat să accepte adeseori acţiuni şi provocări de nepermis, care ar putea să se re-intensifice în contextul mai larg al presiunilor Rusiei asupra Ucrainei, operând ca nişte vase comunicante”, a notat Ion Manole.



Potrivit directorului Promo-LEX, garanţiile privind drepturile şi libertăţile locuitorilor din estul Republicii Moldova ar trebui să capete un rol esenţial şi să nu mai fie abordate formal. „Anul 2022 poate oferi o şansă bună acestui proces, în cazul în care autorităţile constituţionale vor avea capacitatea să înţeleagă problemele, sub toate aspectele, şi să implice în mod corect şi democratic toţi actorii relevanţi, inclusiv locuitorii regiunii transnistrene, într-un proces de prioritizare şi identificare a soluţiilor”, mai spune Ion Manole.