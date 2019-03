Expert: CC nu se va grăbi să anunţe decizia de validare a mandatelor noilor deputaţi până la negocierea majorităţii parlamentare

Potrivit lui, dintr-un alt punct de vedere, nu-i o problemă că nu este validat noul Parlament, fiindcă, conform prevederilor constituţionale, mandatul actualului legislativ este valabil până când are loc prima şedinţă a noii legislaturi, transmite IPN.

„Aşa că, în situaţia dată, chiar nu se grăbeşte, chiar nu este loc de grabă, mai bine să se discute întâi ceea ce ţine de coaliţie şi apoi să se treacă la formarea organelor parlamentare şi a Guvernului, şi a coaliţiei”, a declarat Alexandru Cuzneţov. În opinia sa, există câteva scenarii reale care pot să se întâmple, printre care aşa-numita „coaliţie mare”, unde să participe toate formaţiunile şi ar fi logic şi normal, dar, din păcate, aceasta nu se va întâmpla. Coaliţia mică este acea coaliţie pentru formarea majorităţii simple.



„Adică pro-rusă, se are în vedere Partidul Socialiştilor şi Partidul Democraţilor. A doua variantă, pro-europeană, este vorba despre Partidul Democrat, Partidul „Şor” şi blocul electoral ACUM, şi să mergem la anticipate, cu toate că la anticipate nu o să mergem, nu are sens, nu avem aşa o criză politică profundă cum am avut-o anii precedenţi, dacă ţinem minte, mai ales în perioada când nu se putea de ales preşedintele de ţară în Parlament, dar aici este mult mai simplu, este vorba de negocieri. Cum spunea cândva un actor politic: „Să stabilim valori şi principii””, a subliniat analistul.



Întrebat dacă PDM ar abandona parcursul european în favoarea unui parteneriat strategic cu Federaţia Rusă, aşa cum spune preşedintele Igor Dodon, Alexandru Cuzneţov a declarat că în situaţia actuală nu este vorba de abandonarea totală a vectorului european. „Cel mai principal din punct de vedere economic rămâne totuşi Estul, nu rămâne Vestul, adică este vorba despre aşa-numitul spaţiu CSI, inclusiv despre influenţa economicului rus în economia Republicii Moldova şi invers, este situaţia care este”, susţine analistul.



Întrebat cum crede că va arăta Republica Moldova peste patru ani, dacă va fi guvernată de democraţi şi socialişti, analistul a declarat că ţara va arăta tot aşa cum arată acum şi nu contează dacă va fi guvernată de către socialişti, de democraţi sau de către blocul ACUM. „Situaţia reală care există nu o poate modifica nicio formaţiune politică. Din punct de vedere legislativ, la noi sistemul de drept este foarte bun, extraordinar de bun, poate calitativ e la nivelul legislaţiei Norvegiei, sistemul de aplicare a acestuia este mai slăbuţ, dar acele resurse umane care formează cea mai mare bogăţie a statului la noi scade, este în descreştere. În situaţia de faţă chiar este imposibilitate de a efectua în afară de o vărsare solidă de finanţe din partea cuiva în această ţară, cum a fost cândva în Portugalia, dacă ne aducem aminte, în Spania, unde s-au găsit multe locuri de muncă”, a mai spus Alexandru Cuzneţov.



Potrivit Comisiei Electorale Centrale, Partidul Socialiştilor a obţinut 35 de mandate de deputat, 17 dintre care în circumscripţii uninominale, iar Partidul Democrat a obţinut 30 de mandate, 17 dintre care în uninominale. Blocul electoral ACUM a câştigat 26 de mandate, 12 dintre care în circumscripţii uninominale, iar Partidul Şor – şapte, două dintre care în uninominale.



CEC a transmis documentele la Curtea Constituţională pe 4 martie, iar CC are la dispoziţie cinci zile pentru a da o concluzie cu privire la conformitatea sau neconformitatea alegerilor legislaţiei electorale, dar nu înainte de soluţionarea tuturor contestaţiilor.

