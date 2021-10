Ex-deputata Maria Ciobanu, despre cazul Stoianoglo: „Ceea ce se întâmplă în aceste zile este strigător la cer”

„Categoric, nu pentru aceste scenarii ticluite de oamenii “buni” am suferit decenii întregi, fiind calomniată, ameninţată, defăimată. Nu aţi trăit ceea ce am trăit eu, de aceea nu veţi înţelege niciodată de ce azi eu nu mă pot linişti, nu pot accepta sub nicio formă că tocmai Alexandr Stoianoglo este cel ales de oamenii “buni”, pentru a fi pus la stâlpul infamiei”, a scris Maria Ciobanu pe Facebook.





Ea a spus că îi pare rău pentru faptul „că foşti deputaţi, care l-au cunoscut ca şi mine, preferă să tacă sau să spună evaziv că nu e bine ceea ce i s-a întâmplat procurorului general.”





„Domnilor, departe de mine gândul că Alexandr Stoianoglo este un sfânt, dar nici nu poate fi pus în rând cu Zubco, Harunjen, Gurin. Voi mai prinde, oare, ziua, când se va spune şi se va crede că trăim într-un stat unde legea se află în capul mesei?