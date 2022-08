Ex-deputat: Moldova are un contract păgubos cu Gazprom şi astăzi culege roadele

De cealaltă parte, reprezentanţii guvernării spun că acordul cu Gazprom este unul exclusiv comercial şi nu presupune concesii politice din partea Chişinăului, aşa cum se întâmpla în cazul guvernărilor precedente.



Opoziţia extraparlamentară spune că preţul enorm pe care-l achită astăzi Republica Moldova Rusiei pentru gaz este o consecinţă a incapacităţii echipei de negociatori de a obţine un preţ avantajos pentru Republica Moldova. Reprezentanţii Platformei DA spun că Chişinăul cedează constant în faţa Tiraspolului şi în plus, achită un preţ colosal Moscovei pentru gaz.



„La negocieri trebuia să se spună foarte franc, dacă mergem pe aspecte strict economice, nu mai oferim nicio facilitate regiunii transnistrene. Dar în schimb ce vedem? Ne spun că nu au fost cedări politice, dar Uzinei Metalurgice i se prelungeşte autorizaţia într-o veselie. În plus, pentru că autorizaţie este oferită uzinei de ciment din regiunea transnistreană, uzina noastră - Macon, din cauza concurenţei neloiale, riscă să se închidă. În această negociere noi am acceptat toate condiţiile lor şi încă mai susţinem Federaţia Rusă prin achitarea gazului”, a spus reprezentantul Platformei DA, Liviu Vovc în cadrul emisiunii Ora Expertizei de la JurnalTV.



Şi ex-deputatul Iurie Reniţă spune că echipa de negociatori n-a jucat suficient de abil cartea regiunii transnistrene, care ar fi forţat Rusia să ne ofere un preţ avantajos la gaz.



„Rusia este un partener imprevizibil sub toate aspectele, cu atât mai mult sub aspect energetic. Acest domeniu este o adevărată bâtă politică, intenţia căreia este de a îngenunchea state şi consolida sfera de influenţă a Rusiei. Evident, ne confruntăm cu o situaţie internaţională inedită, dar atunci când mergi şi semnezi cu Gazprom un contract extrem de păgubos şi vii şi-l prezinţi acasă ca o mare performanţă, astăzi culegem roadele. Când s-a negociat cu ruşii de ce nu s-a pus problema regiunii transnistrene? Atât timp cât Rusia recunoaşte formal integritatea Republicii Moldova, trebuia să se spună că tratamentul este egal pentru toţi cetăţenii ţării. La noi încă mai persistă clasica frică, nu cumva să deranjăm Moscova. Trebuia să se spună că gazul este la acelaşi preţ pentru toţi cetăţenii Republicii Moldova ”, a spus ex-deputatul Iurie Reniţă.



„E uşor să spunem că Moldova poate impune Moscovei condiţii, când ştim foarte bine cu cine am negociat la Moscova. Cu Kozak, un om care are o experienţă de peste 20 de ani în organele administrative ale Rusiei şi noi, un stat cu o guvernare instaurată de câteva luni mergem că-i punem condiţii lui Kozak? Din poziţia în care ne aflam mă îndoiesc că puteam impune condiţii Moscovei şi să discutăm de la egal la egal cu ei. Ei au o mare experienţă şi ştiu foarte bine vulnerabilităţile noastre. Faptul că până la urmă nu au existat cedări politice este un lucru de apreciat”, a spus expertul IPRE, Mihai Mogîldea.



De cealaltă parte, reprezentanţii guvernării spun că acordul semnat cu Rusia este unul strict comercial, iar preţul mare de achiziţie este o consecinţă a războiului din Ucraina şi a situaţiei excepţionale de pe piaţa energetică internaţională. Reprezentanţii majorităţii parlamentare dau asigurări să statul va compensa parţial tariful la gaz pentru cetăţenii cu venituri mici.



„Vedem o creştere exorbitantă a preţurilor la bursele internaţionale. Este o consecinţă a războiului din Ucraina şi a războiului energetic declanşat de Rusia întregii Europe şi asta are impact şi asupra noastră. Ceea ce ne angajăm noi să facem este să avem un program de compensaţii pentru lunile de iarnă. În lunile de vară acest preţ afectează producătorii, dar consumatorii casnici nu achită mult, acest preţ se resimte, dar nu atât de puternic. Dar la iarnă vom veni cu un pachet de compensaţii, astfel încât, indiferent de creşterile preţurilor pe piaţa internaţională, oamenii să achite în factura suma cât mai apropiată de cea pe care o plăteau iarna trecută. Acest lucru, evident, va pune presiune pe buget”, a spus deputatul PAS, Adrian Băluţel.



Preşedintele Moldovagaz Vadim Ceban a anunţat că în luna august Republica Moldova va achita 1458,5 de dolari pentru mia de metri cubi de gaze naturale cumpărate de la Gazprom, faţă de 980 de dolari, cât a plătit în luna iulie.