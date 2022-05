Eurodeputat: La sfârşitul lunii iunie va exista un răspuns din partea UE pentru Republica Moldova

De asemenea, luna iunie va fi momentul adevărului când Chişinăul va primi un răspuns din partea blocului comunitar în privinţa perspectivei europene.



Rusia ar fi decisă să atace Republica Moldova şi ar fi pregătit deja planul unei eventuale invazii. Ipoteza a fost lansată de către publicaţia britanică The Times, citând surse din cadrul serviciilor secrete ucrainene. Europarlamentarul român Dragoş Tudorache spune că informaţia este una care îngrijorează Uniunea Europeană, mai ales în contextul provocărilor înregistrate în ultima perioadă în stânga Nistrului.



„Îngrijorări există şi nu neapărat după ce a relatat ziarul The Times. Îngrijorări există după ce au avut loc acele incidente de securitate în regiunea transnistreană. Dovada acestei îngrijorări este şi faptul că în această săptămână vom dezbate şi vom adopta o rezoluţie în Parlamentul European. Însă noi nu vrem să mergem pe speculaţii şi să ajungem în situaţia de a ghici ce se va întâmpla. Apelul la calm transmis de autorităţile de la Chişinău trebuie respectat şi trebuie să descurajăm orice încercare de a destabiliza situaţia în Republica Moldova”, a spus Dragoş Tudorache în cadrul emisiunii „Ora Expertizei” de la JurnalTV.



De asemenea, europarlamenarul spune că, în curând, Ucraina şi Republica Moldova vor primi un răspuns din partea comunităţii europene privind perspectiva eurointegrării. Criza de securitate din regiune accelerează acest proces, recunoaşte oficialul, iar până la sfârşitul lunii iunie, Consiliul European se va expune pe acest subiect.



„Guvernul de la Chişinău şi-a făcut partea sa de responsabilitate. Urmează ca la nivelul Comisiei Europene să fie analizate toate răspunsurile din chestionar. În baza răspunsurilor şi a evaluării pe care Comisia Europeană o face, va urma o recomandare pe care Comisia o adresează Consiliului. Această recomandare va fi luată în discuţie de către Consiliul European în iunie. Acela va fi momentul, finalul lunii iunie, când vom vedea la nivel politic, care este mesajul pe care Uniunea Europeană îl va da Ucrainei, Moldovei. Am speranţa că acel moment va fi unul de fast pentru Republica Moldova. Un moment care să confirme şi aşteptările politice de la Chişinău şi să fie recunoscut statutul de candidat pentru Republica Moldova”, a mai spus Dragoş Tudorache.



Anterior, şi europarlamentarul Siegfried Mureşan a anunţat că în această săptămână Parlamentul European va adopta o rezoluţie prin intermediul căreia îşi va manifesta sprijinul faţă de Republica Moldova. De asemenea, în timpul sesiunii plenare din 18-19 mai, preşedintele Maia Sandu va avea un discurs în Parlamentul European, abordând tema crizei refugiaţilor şi sprijinului oferit de comunitatea internaţională în gestionarea acestei crize.