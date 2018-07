Eurodeputat: Plahotniuc şi partidul lui au împiedicat opoziţia să preia conducerea Primăriei Chişinău

Pe de o parte, politicianul spune că formaţiunea politică rămâne fidelă cauzei europene, dar, pe de altă parte, că „nu va mai ţine seama ca înainte de condiţionalităţile Uniunii Europene.

„Adică, cum? Rămâi fidel cauzei europene, dar nu ţii seama de cerinţele Uniunii Europene, că sunt cerinţe, e un drum pe care am mers cu toţii spre integrare, nu? Reforma ţării însăşi înseamnă realizarea pas cu pas a acestor cerinţe, da? Fă reforme în sănătate, fă reforme în sistemul bugetar, să faci investigaţii, apropo de miliardul de dolari, că şi el s-a pomenit în rezoluţie sau justiţie independentă, pentru că şi în rezoluţie se scrie că justiţia în Republica Moldova este selectivă şi politizată, că nu ai jurnalişti şantajaţi şi aşa mai departe. Că şi asta se menţionează în rezoluţie că există în Moldova”, susţine Monica Macovei.



Potrivit europarlamentarei, toate acestea trebuie făcute pentru Moldova în primul rând, pentru oameni în primul rând, pentru că ei au nevoie de sănătate, de educaţie, de justiţie independentă. Oficiala mai spune că justiţie independentă nu e dreptul judecătorilor de a face orice, adică inclusiv poate ce spun politicienii, ci e dreptul oamenilor la o justiţie independentă. Or, în opinia sa, oamenii din Republica Moldova nu au o justiţie independentă şi sigur că pe toată lumea a enervat ce s-a întâmplat cu infirmarea alegerilor din Chişinău.



Monica Macovei a menţionat că tot Vlad Plahotniuc dă o replică şi spune că „ instituţiile europene şi Parlamentul European ajută opoziţia”.

„Ceea ce nu-i adevărat. Niciun partid nu are majoritate, niciun grup politic nu are majoritate. Suntem 751 şi Partidul Popular European are în jur de 270-280, ca să vedeţi că nu e majoritate. Dar când spui asta că „noi ajutăm opoziţia să ajungă la putere”, eu răspund: „Dar voi aţi împiedicat opoziţia să ajungă la putere după ce au fost alegeri libere şi corecte”. Deci, pasul greşit voi l-aţi făcut şi noi vă spunem: „Aţi greşit, reveniţi!””, menţionează europarlamentara.„Nu noi ajutăm opoziţia. El, Plahotniuc şi partidul lui au împiedicat opoziţia, după alegeri libere şi corecte, să preia Primăria Chişinăului, pe domnul Năstase. Cine a greşit aici? Este un răspuns – cum să spun? – întors aşa, pe toate părţile, perfid şi ipocrit”, a mai spus Monica Macovei.La propunerea Grupului Partidului Popular European, Parlamentul European, cu 345 de voturi pro, 160 de abţineri şi 35 de voturi împotrivă, a adoptat pe 5 iulie o rezoluţie prin care recomandă Comisiei Europene să suspende orice plăţi prevăzute de asistenţă macrofinanciară , dar şi sprijinul bugetar pentru Republica Moldova. uroparlamentarii consideră că orice decizie privind plăţile viitoare ar trebui să se ia numai după alegerile parlamentare planificate şi cu condiţia ca acestea să aibă loc în conformitate cu standardele recunoscute la nivel internaţional şi să fie evaluate de către organisme internaţionale specializate.Ulterior, liderul PDM, Vlad Plahotniuc, a declarat într-un briefing de presă că Republica Moldova a îndeplinit integral angajamentele în raport cu UE, însă un grup europarlamentar, care susţine politic unele partide de opoziţie de la Chişinău, a decis că nu contează că moldovenii şi-au onorat obligaţiile, implementând reforme grele în ultimii ani.