Eugen Doga, laude la adresa lui Ion Ceban: Oraşul s-a schimbat esenţial

Eugen Doga a vorbit şi despre cartea sa „Viaţa mea aşa cum a fost să fie”, menţionând că volumul îi descrie evoluţia în muzică, succesele şi insuccesele de care a avut parte în cei 84 de ani.



Maestrul Eugen Doga a evitat să se pronunţe asupra situaţiei social-politice din Republica Moldova. Compozitorul se arată însă încântat de schimbările din municipiul Chişinău. Potrivit lui, oraşul capătă aspectul unei capitale europene.



„Sunt cetăţean de onoare al Chişinăului şi voi vorbi de oraş. S-a schimbat esenţial. Ce frumuseţe e acum. Am făcut o plimbare prin oraş şi am trecut pe bulevardul Grigore Vieru, am văzut covorul de pe trotuar, o frumuseţe rară. Nemaivorbind de luminiţele care nu sunt puse neapărat ca să ne lumineze, ci să ne aducă bucuria sărbătorilor. Simt să sunt oameni care iubesc acest oraş, asta îmi place. N-am maşină şi nu merg în afara oraşului, dar mi-ar plăcea ca aceste schimbări să se simtă şi în sate, acolo de unde vin rădăcinile noastre”, a spus Eugen Doga, în cadrul emisiunii „Prime Time” de la PrimeTV.



Compozitorul a vorbit şi despre cartea autobiografică „Viaţa mea aşa cum a fost să fie”. Volumul, prezentat astăzi la Academia de Ştiinţe, descrie existenţă fără retuş a maestrului. Eugen Doga spune că şi în prezent întreaga sa activitate este axată pe muzică.



„De 9 ani lucrez la acest ciclu de poezii ale lui Mihai Eminescu. Ciclu care cuprinde 87 de lucrări vocal-simfonice, sunt şi arii, şi romanţe pe versurile lui Mihai Eminescu şi ale Veronicăi Micle. Mă simt bine în lumea lor. Şi pe ea o consider genială, ea a scris mai puţin, dar nu mai puţin valoros. De călătorit, am călătorit mai mult în Rusia, România, parţial China, SUA, Canada. Dacă m-ar fi ajutat puţin şi statul. Să termine cu aceste damigene cu vin şi să susţină un artist, ar fi fost mult mai valoros şi mai prestigios pentru ţară”, a spus Eugen Doga.



Cartea autobiografică semnată de compozitorul-academician Eugen Doga „Viaţa mea aşa cum a fost să fie” a văzut lumina tiparului în acest an, la editura „Cartier”, seria „Cartier popular”, într-un tiraj de 2000 de exemplare.