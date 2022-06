Emmanuel Macron: Moldova poate conta pe sprijinul Franţei şi al UE

Potrivit oficialului, Republica Moldova nu este singură în faţa dificultăţilor cu care se confruntă şi poate conta pe sprijinul Franţei şi al Uniunii Europene. Declaraţia a fost făcută la conferinţa de presă susţinută împreună cu preşedinta Maia Sandu, după întrevederea care s-a desfăşurat cu uşile închise



Maia Sandu a declarat că aceasta este prima vizită în Republica Moldova a unui preşedinte francez în ultimii 24 de ani. Şi este simbolic şi faptul că vizita are loc în anul în care sunt marcaţi 30 de ani de relaţii bilaterale diplomatice. Potrivit ei, relaţia dintre Franţa şi Republica Moldova a devenit mult mai dinamică în ultimul un şi jumătate. „Contactele frecvente şi productive confirmă caracterul special al prieteniei moldo-franceze. Avem o agendă bilaterală consistentă. Astăzi guvernele ţărilor noastre vor semna trei acorduri importante pentru Republica Moldova”, a notat şefa statului.

Preşedinta a spus că Franţa şi Moldova au iniţiat un dialog bun în domeniul combaterii corupţiei, inclusiv în domeniul recuperării activelor furate. „Cooperarea dintre ţările noastre, în ultimul an, a permis identificarea mai multor bunuri infracţionale, originale din Moldova, pe teritoriul Franţei. Pentru întoarcerea în Moldova a acestora bunuri identificate trebuie consolidat dialogul instituţional între Centrul Naţional Anticorupţie şi Agenţia franceză pentru Gestionarea şi Recuperarea Bunurilor Sechestrate şi Confiscate. La fel, am iniţiat cooperarea dintre Autoritatea Naţională de Integritate şi Înalta Autoritate franceză pentru Transparenţă în Viaţa Publică”, a menţionat Maia Sandu.



Şefa statului a spus că în Franţa se află o comunitate moldovenească mare, fie că cetăţenii se află la studii, fie la muncă. Şi în acest sens există interesul pentru semnarea unui acord în domeniul securităţii sociale. „Timp de 30 de ani, Franţa a fost alături de Republica Moldova, inclusiv în perioade dificile, aşa cum este perioada prin care trecem acum, având războiului Rusiei împotriva Ucrainei la hotarul nostru. Moldova a condamnat ferm agresiunea militară rusă, am pledat pentru restabilirea păcii”, a notat Maia Sandu. Preşedinta a mai spus că, în pofida greutăţilor, autorităţile îşi sporesc eforturile pentru a schimba în bine viaţa cetăţenilor – au fost iniţiate reforme în diverse domenii, se lucrează la consolidarea democraţiei şi a instituţiilor de stat, se cooperează cu Uniunea Europeană, care potrivit ei, este principalul partener economic şi de dezvoltare.



Maia Sandu şi-a exprimat speranţa că cererea Republicii Moldova de aderare la Uniunea Europeană va fi sprijinită de statele membre UE la Summitul de la Bruxelles. „Contăm, domnule preşedinte, pe susţinerea continuă a Franţei pentru statutul de ţară-candidată a Republicii Moldova. în condiţiile dificile în care ne aflăm, acest pas important ne va ajuta să continuăm reformele iniţiate şi consolidarea democraţiei noastre”, a mai spus şefa statului.



Emmanuel Macron a declarat că prezenţa la Chişinău se înscrie într-un context dublu – războiul şi faptul că Republica Moldova este vecina Ucrainei care suferă din cauza agresiunii ruse. Totodată, Moldova are o conducere care îşi declară cu fermitate dorinţa de democraţie, de pace şi de a se integra în Europa. „Faceţi acest lucru cu mult curaj într-o ţară care este orientată în întregime către Uniunea Europeană în ceea ce priveşte relaţiile economice, valorile. Sunteţi o ţară francofonă şi francofilă, care încă de pe acum este profund înrădăcinată în familia europeană”, a notat oficialul.



El a spus că vizita sa are loc într-un moment deosebit pentru Franţa. În Moldova se află în calitate de preşedinte al Franţei, dar şi în calitate de şef al unui stat care exercită preşedinţia Consiliului UE.



Oficialul a mai spus că ceea ce se întâmplă în Ucraina reprezintă o ameninţare pentru stabilitatea regiunii şi are consecinţe asupra vieţilor şi a economiilor, în următoarele va fi o provocare în sine. Potrivit lui, Rusia a încălcat principiile fundamentale ale securităţii colective de la sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial, decizând să violeze integritatea teritorială şi suveranitatea Ucrainei. Or, acesta era un principiu fundamental al continentului european.



Vizita sa are ca obiectiv să arate hotărârea de a consolida relaţia Franţei şi a Uniunii Europene cu Moldova. Potrivit lui, dorinţa Moldovei de a se alătura familiei europene este perfect legitimă. Cererea urmează să fie dezbătută în baza unui aviz emis de Comisia Europeană. Oficialul a menţionat că Franţa îşi va juca rolul de preşedinte pentru a permite să se ajungă la un consens care să recunoască amploarea eforturilor realizate şi legitima dorinţă a poporului moldovenesc de a se alătura UE, având în vederea situaţia traversată. „În plus, doresc să ofer garanţii de cooperare accelerate pentru Moldova, care nu înlocuiesc procesul de aderare, dar care au ca scop să deschidă modalităţi de solidaritate şi de cooperare concrete cât se poate de rapid”, a declarat preşedintele francez.