Dumitru Diacov: Nu avem oligarhi. Avem oameni de afaceri mai puţin sau mai mult prosperi

„Noi avem oligarhi?! Noi menţinem o poreclă în politica moldovenească, dar eu cred că Republica Moldova are oameni de afaceri mai puţin sau mai mult prosperi; oligarhi noi nu avem în sensul clasic al cuvântului”, a declarat Dumitru Diacov într-un interviu pentru Europa Liberă.

În alt context, democratul a subliniat că şi-ar fi dorit ca liderul formaţiunii, Vlad Plahotniuc, să ocupe funcţie de premier.

„Eu am pledat ca el să ocupe funcţia de prim-ministru. Am avut o discuţie cu domnul Timofti pe această temă atunci şi am încercat să-l conving (...) liderul partidului trebuie să poarte răspunderea de ceea ce se face în ţară pe toate segmentele. Şi executivul, care este instrumentul principal de realizare a politicilor unui partid, trebuie să fie condus de omul care conduce partidul”, a spus Diacov.

El a mai adăugat că, într-o discuţie recentă pe care a avut-o cu ex-preşedintele Nicolae Timofti, acesta i-ar fi mărturisit că îi pare rău că nu l-a desemnat pe Vlad Plahotniuc la funcţia de premier în 2016.