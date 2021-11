Dorin Damir i-ar fi oferit peste 13 mii de euro lui Dorel Musteaţă, numit recent de PAS în funcţia de judecător la Curtea Supremă de Justiţie

Alexandru Slusari susţine că a obţinut un document de la SIS care arată că Dorin Damir, finul lui Vlad Plahotniuc, i-ar fi oferit lui Dorel Musteaţă, în anul 2017, peste 13.000 de euro pentru a-l „fideliza”.





„Azi public următoarea informaţie, care a parvenit ieri la mine şi din nou aştept explicaţii. Din câte înţeleg, aceasta este un fragment din nota informativă, care una din serviciile speciale a emis în adresa conducerii ţării. Se scrie despre contribuţia «modestă» de 13.590 euro a lui Dorin Damir la procurarea apartamentului pentru fidelizarea unui judecător, care acum este speranţa guvernării în reformarea justiţiei. Nu am auzit ca în campania electorală actualul partid de guvernare să promită alegătorilor promovarea astfel de oameni. Apropo, din aceasta nota informativă am aflat că agentul 005 sub acoperire Damir (după denumirea direcţiei 5) este cumătrul cu Viorel Morari. Deci, asistăm acum la întoarcerea блудных сыновей a lui Plahotniuc, cărora brusc le-a plăcut culoarea galbenă. Probabil ei se rup sus pe scara justiţiei, întrucât tare mult doresc să fie evaluaţi”, a scris Alexandru Slusari pe Facebook.





Tot în context, Slusari a mai spus că prin acelaşi mesaj a fost anunţat că „deocamdată totul ce am primit pe Dorel Mustaţă, sunt floricele şi că urmează informaţia despre bunurile imobiliare, înscrise pe membrii familiei judecătorului, care a fost aşa de simpatic atât pentru Plahotniuc şi Dodon, căt şi pentru PAS.”





Ex-deputatul a afirmat că ministrul Justiţiei, Sergiu Litvinenco, şi unii deputaţi de la PAS „cu mult tupeu repet aceeaşi mantra despre ultimele numiri la Curtea Supremă de Justiţie. Neavând alte argumente în privinţa unui vot ruşinos, ei cer probe juridice de la societate, ignorând fapte reale din trecutul acestor judecători în perioada odioasă a lui Plahotniuc.”





„Dar fraza lor «Duceţi-vă în judecata, dacă nu sunteţi de acord» eu atâtea ori am auzit în 2016-2018 la posturile unui holding mediatic de la mai mulţi aşa zişi comentatori politici, care acum aproape în fiecare seară slăvesc guvernarea în platourile unor televiziuni, atacate dur şi aproape închise în perioada statului capturat”, a adăugat Slusari.