Dorin Chirtoacă: Vrem să punem temelia unirii cu România la aceste alegeri

Dorin Chirtoacă a menţionat că toată campania electorală „a stat sub semnul fugii tuturor celor care au furat Republica Moldova şi această fugă a început imediat după 1989, când au trădat idealul naţional”. Potrivit lui, au fugit şi foştii preşedinţi ai ţării, acoperindu-se unii pe alţii atunci când se schimbau cu rolurile. Liderul liberal afirmă că şi Vlad Filat, şi Vlad Plahotniuc şi-au ascuns averile în străinătate. Potrivit lui, la fel a făcut şi Andrei Năstase, împreună cu naşul său de cununie. „Fugarul Dodon fuge şi se ascunde în poala lui Putin şi vine înapoi şi propune federalizare. Cât crezi că mai poţi fugi de furia poporului moldav?”, se întreabă Chirtoacă.



„Noi nu alergăm după voturi. Noi nu vrem ca astăzi să fie mult, iar mâine-poimâine să fie puţin. Noi vrem o temelie sănătoasă unirii. Noi vrem să punem temelia astăzi, acum, la aceste alegeri şi să construim unirea în următorii zece ani. Şi doar aşa vom scăpa de sărăcie şi de problema acaparării statului şi toate celelalte. Vom ajunge la un stat de drept, la libertate, la prosperitate şi la tot ceea ce îşi doresc cetăţenii Republicii Moldova”, mai spus liderul PL.



Vlad Bileţchi, candidat din partea Partidului Liberal, a spus că „trebuie să scăpăm de Plahotniuc, Dodon şi Şor cu orice preţ şi trebuie să punem în locul lor pe oricine altcineva”. „În aceşti zece ani de zile, o bună parte a populaţiei a înţeles că este o practică bolnăvicioasă. Nu este suficient să schimbi hârbul pe oală spartă şi să dai ocazia unora sau altor oligarhi să se perinde la guvernare. A apărut un segment unionist bine educat, bine format, care are o conştiinţă lucidă, ce nu se poate lăsa manipulată. Exact pentru acest segment de populaţie am intrat în această cursă electorală şi sunt alături de Partidul Liberal”, a declarat Vlad Bileţchi.



Partidul Liberal este pe locul 15 în buletinul de vot pentru circumscripţia naţională.

