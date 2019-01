Dorin Chirtoacă explică de ce PL nu se va retrage din alegeri în favoarea Blocului ACUM: Ar însemna să te predai fără luptă

„Asta e ca şi cum ai pune armele jos şi ai renunţa la orice fel de bătălie. Noi, de fapt, am mers la Blocul ACUM, am aderat la Blocul ACUM, am venit cu candidaţi, cu greu am obţinut această decizie în cadrul partidului, dar am fost daţi afară fără drept de apel, nici măcar nu am fost invitaţi la masa de discuţii. Au inventat că am întârziat”, a afirmat Dorin Chirtoacă la emisiunea „ Adevărul Live ”.