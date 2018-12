Dorin Chirtoacă acuză Blocul ACUM de „trădare”: Printr-o decizie luată pe la spate, nu ni se permite participarea pe listă, nici pe circumscripţii

„Constatăm că nu ni se permite participarea în competiţia internă a ACUM, pe criterii de meritocraţie. Printr-o decizie luată pe la spate, nu ni se permite deloc participarea pe listaă, nici în 42 de circumscripţii din cele 49, şi ni se propun doar urmatoarele 7: Briceni, Făleşti, Orhei, Taraclia, Comrat, Transnistria şi Rusia”, a scris Dorin Chirtoacă pe pagina sa de Facebook.

Potrivit lui, „nu este vorba numai că ni se propun doar aceste circumscripţii, dar este vorba că ACUM îşi încalcă de la primul pas propriile reguli”.

„S-a spus (aşa este şi în mecanismul aprobat şi publicat de PAS şi PPDA) că se va decide pe bază de meritocraţie, în competiţie cu toţi candidaţii de la toate partidele din bloc: PL, PLDM, PAS, PPDA, precum şi cu cei din societatea civilă etc. Până în prezent, ACUM nu a anunţat nici în presă şi nici nouă la partid că a stabilit ceva cu privire la candidaţi. Noi la şedinţa comisiei de meritocraţie, condusă de M.Sandu şi A.Năstase, nu am fost invitaţi şi nu am participat ca să auzim despre eventuale deciziii luate anterior, nici despre cele 7 circumscripţii. O decizie cu privire la 7 circumscripţii aparte pentru PL nu poate exista de principiu, pentru că meritocraţia presupune o competiţie în toate circumscripţiile”, a declarat Dorin Chirtoacă.

El s-a întrebat „unde este meritocraţia? Unde este cuvantul dat că nu partidele, dar oamenii, anume oamenii contează? Unde sunt demnitatea şi adevărul? Româneşte, asta se numeşte - trădare”.

„PL constată că ACUM a încălcat propriile reguli asupra cărora a insistat la negocieri şi în societate de peste un an. PL se va intruni în şedinţă şi va decide cum va proceda mai departe”, a menţionat liderul PL.

Chirtoacă susţine că problema „nu este în circumscripţii. „Puteam să nu ne dea niciuna, dacă într-o competiţie internă ai noştri de la PL s-ar fi arătat mai puţin buni decât cei de la PLDM, PAS şi PPDA”.

„Problema este că în timp ce gângăiau prin presa despre „târziuri” şi „tărăgănări”, inventându-le şi pe astea de fapt, nu au avut curajul să ne cheme macar la o şedinţă a acelei comisii şi să ne spună în faţă ce „cadou” ne pregătesc de Crăciun sau şi mai grav, să ne spună că de la bun început nu au dorit colaborarea cu PL şi au mimat-o de ochii lumii pentru că dă bine la imagine”, a accentuat Chirtoacă.

Preşedintele PL i-a chemat pe cei din ACUM să se mai gândească o dată, iar deciziile, indiferent care vor fi acestea, să fie luate în cadrul regulilor convenite de ACUM cu PL şi PLDM.

Blocul electoral ACUM, format din Partidul Acţiune şi Solidaritate (PAS) şi Partidul Platforma Demnitate şi Adevăr (PPDA), a anunţat conducerea Partidului Liberal (PL), formaţiune care a decis să se alăture Blocului prin înaintarea candidaţilor comuni pe circumscripţii şi liste, că Blocul deja a stabilit care sunt candidaţii acestuia în alegeri, fără a se consulta cu PL.

Consiliul Republican al Partidului Liberal, condus de către Dorin Chirtoacă, a decis că va merge în alegerile parlamentare din 24 februarie alături de Blocul electoral ACUM, format din PAS (Maia Sandu), PPDA (Andrei Năstase), PLDM (Tudor Deliu) şi membri ai societăţii civile.