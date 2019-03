Dodon vrea să realizeze un documentar despre eliberarea Moldovei de sub ocupaţia germano-fascistă: Filmul va contribui la cultivarea spiritului patriotic

Igor Dodon susţine că filmul va fi bazat pe materiale video inedite din arhivele fostelor ţări URSS, precum şi a altor state, iar premiera filmului este preconizată pentru data de 24 august – ziua eliberării Chişinăului în cadrul operaţiunii Iaşi-Chişinău.

„Sunt convins că filmul va contribui la cultivarea spiritului patriotic în rândul cetăţenilor, va fi perceput pozitiv de către societate şi va înregistra o audienţă maximă”, a scris Igor Dodon pe pagina sa de Facebook.

Preşedintele a subliniat „că avem o Patrie pe care trebuie s-o iubim, s-o protejăm şi să-i cunoaştem trecutul istoric”.

„Reamintesc, că în acest an, sub patronajul Preşedintelui ţării, pe tot teritoriul Republicii Moldova, este în plină desfăşurare un plan de acţiuni cu prilejul marcării a 75 de ani de la eliberarea Moldovei de sub ocupaţia fascistă. Planul include organizarea unor manifestaţii festive în fiecare oraş, eliberarea căruia este marcată în anul curent, renovarea monumentelor militare, elaborarea publicaţiilor ştiinţifice şi jurnalistice, vizitarea la domiciliu a veteranilor din toată ţara”, a mai spus Dodon.