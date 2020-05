Dodon dă vina pe Guvernul Sandu pentru faptul că Aeroportul încă nu a revenit în gestiunea statului

„Vreau să vă spun că la această etapă Avia Invest este datoare statului cu zeci de milioane de lei. Foarte interesant un lucru: Avia Invest este obligat să achite taxa pentru supraveghere aeronautică. Anul trecut, când s-a schimbat Guvernul, datoria faţă de stat a Avia Invest era 118 milioane de lei, pentru perioada mai 2017-iunie 2019. Ce fac funcţionarii din Guvernul Sandu? Semnează în iunie-iulie o tranzacţie de reeşalonare ca aceste 118 milioane să nu fie achitate imediat, dar până în mai 2020. Dacă insistau atunci la 118 milioane, atunci putea fi dată insolvabilitate la Avia Invest şi se anula acordul de concesiune”, a declarat Igor Dodon.

Şefului statului susţine că a solicitat de la Guvern detalii „de ce funcţionarii din fostul Guvern au permis o astfel de reeşalonare în detrimentul statului”.

„Dar chiar şi această reeşalonare nu a fost executată. La moment are datorii de 22 milioane de lei, plus penalităţi vreo 500 mii de euro, plus datorii la bugetul de stat curent 10 milioane de lei, plus o taxă care trebuie să o achite până la sfârşitul lunii iunie de 9 milioane de lei. Per total, la vreo 50-60 milioane de lei Avia Invest e datoare statului”, a spus Dodon.

Avia Invest, companie căreia i-a fost concesionat Aeroportul Internaţional Chişinău, a anunţat că până la 15 mai toate obligaţiile financiare ale companiei, inclusiv pretenţiile Autorităţii Aeronautice Civile vor fi onorate în volum deplin. „Unul dintre fondatorii AVIA INVEST a decis să acorde un împrumut substanţial pentru achitarea tuturor datoriilor curente care au apărut din cauza pandemiei şi stopării, aproape în totalitate, a activităţii Aeroportului Internaţional Chişinău, dar şi pentru stingerea restanţelor istorice, care s-au format nu din vina AVIA INVEST”, se spune într-un comunicat de presă al companiei.