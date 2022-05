Dodon respinge acuzaţiile procurorilor precum că intenţiona să fugă din ţară: S-a procedat foarte urât, a fost lansată o minciună

„L-am anunţat pe procurorul pe caz că am bilete la avion peste câteva zile şi dacă trebuie să le anulez, dacă trebuie să preîntâmpin aeroportul că nu voi zbura, precum şi să anunţ persoanele cu care urma să am întrevederile planificate cu mult timp în urmă. Menţionez că biletele le-am procurat pe 16 Mai, în timp ce despre deschiderea dosarului penal împotriva mea Procuratura a anunţat pe 18 Mai. Deci între procurarea biletelor şi dosarul penal nu a existat din start nicio asociere, nici nu se ştia că îmi va fi deschis acest dosar penal. Şi am fost uimit să aud cum procurorul pe caz a declarat apoi, absolut fără scrupule, în instanţă şi la presă, că am luat bilete ca să evadez. S-a procedat foarte urât, a fost lansată public o minciună care denigrează imaginea mea ca politician, ceea ce o dată în plus mă face să nu am încredere în corectitudinea, independenţa şi profesionismul procurorilor”, a declarat Igor Dodon.







Dodon a spus că a constatat „o abordare total neprofesionistă şi politic angajată a procurorilor care se ocupa de acest caz”.

„Şi cred că anumite decizii disciplinare în privinţa lor încă urmează a fi luate de către propria lor instituţie. Este important de ştiut că procurorii din acest grup au fost responsabili şi de alte dosare politice, în interesul lui Plahotniuc, pe timpul când Procuratura era capturată de un alt regim de la guvernare, numit oligarhic. Vedem că aşa-zisa „reformă” a Procuraturii s-a limitat doar la înlocuirea unor dosare politice cu alte dosare politice, şi a unor figuranţi, cu alţi figuranţi. Însă metodele şi executorii au rămas, în mare parte, aceiaşi”, a adăugat Dodon.







Ex-preşedintele Igor Dodon a fost eliberat din izolator joi, 26 mai, şi plasat în arest la domiciliu pentru 30 de zile, după ce instanţa a respins demersul procurorilor privind eliberarea unui mandat de arestare pentru 30 de zile. Dodon a respins toate acuzaţiile şi a menţionat că dosarele penale au fost fabricate la comanda Maiei Sandu pentru a distrage atenţia cetăţenilor de la problemele actuale.