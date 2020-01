Dodon propune ca taxa pentru drumuri să fie inclusă în accizele la benzină şi motorină: „Cine merge mai mult plăteşte mai mult”

„Eu cred că trebuie să excludem taxele pe drumuri şi să le includem în accizul la benzină şi motorină. Care este logica? Un bătrânel are acasă un „Jiguli” vechi şi iesă cu maşina asta numai de Blajini, când se duce la cimitir la mormântul buneilor etc. şi el trebuie să plătească aceeaşi taxă de drum ca persoana care merge cu maşina în fiecare zi. De aceea, eu consider că taxele pentru drum trebuie excluse şi voi veni cu această propunere pentru următoarea perioadă. Să fie inclusă în acciz, cine merge mai mult plăteşte mai mult”, a declarat Igor Dodon într-un material video pe pagina sa de Facebook.