Dodon: Parlamentul trebuie dizolvat, însă decretul poate fi semnat în anumite condiţii

Potrivit lui, cele două situaţii sunt – când nu se învesteşte un nou Guvern şi în cazul în care legislativul nu activează timp de trei luni, termen care se va împlini în luna decembrie. Şi deşi Igor Dodon spune că este gata să semneze decretul de dizolvare, îşi exprimă speranţa că „poate săptămâna viitoare, în sfârşit, va fi convocată şedinţa Parlamentului, pentru că sunt nişte legi care trebuie aprobate”.



„Eu sunt gata să semnez decretul de dizolvare şi consider că alegerile parlamentare anticipate trebuie să fie anul următor. Dar mi-aş dori ca acest lucru să aibă loc vara sau toamna”, a declarat Igor Dodon în cadrul unor dezbateri electorale, organizate la Moldova 1. Potrivit lui, alegerile parlamentare anticipate trebuie să aibă loc vara sau toamna, astfel încât „să treacă aceste alegeri, care costă bani, să treacă această iarnă, pandemia”.



Întrebat despre cum îşi va realiza promisiunile electorale, candidatul a declarat că un preşedinte îşi poate îndeplini programul ambiţios doar în cazul în care are susţinerea Parlamentului, majorităţii parlamentare şi a Guvernului. Or, el a fost în situaţia în care a fost blocat de guvernarea democrată timp de doi ani şi jumătate. „Eu în spatele meu am 37 de deputaţi ai fracţiunii socialiste. Oponentul meu are doar 10 sau 13 deputaţi. Evident că şansele de a-mi implementa programul electoral la mine sunt cu mult mai mari. Şi sunt ferm convins că voi găsi modalitatea de a convinge deputaţii din parlament, chiar şi fără a forma o majoritate parlamentară, deputaţii independenţi, pentru a susţine iniţiativele Guvernului şi ale preşedintelui”, a mai spus concurentul electoral.



Igor Dodon candidează pentru al doilea mandat de preşedinte independent, însă este susţinut de Partidul Socialiştilor. La fel ca şi la alegerile prezidenţiale din 2016, el se va duela în turul doi cu candidata Partidului Acţiune şi Solidaritate, Maia Sandu, după ce pe 1 noiembrie, cei doi au acumulat cele mai multe voturi, niciunul însă nu a avut jumătate din sufragii pentru a fi declarat învingător din primul tur.