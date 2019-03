Dodon, optimist cu privire la formarea unei majorităţi parlamentare: Am văzut deschiderea PSRM, PDM şi ACUM de a merge la dialog

„Am văzut dorinţa de a merge la dialog şi eu consider că acesta este un succes, al meu personal că am putut să obţin acest pas înainte”, a menţionat Igor Dodon în cadrul emisiunii „Glavnîi vopros” de la postul de televiziune NTV Moldova.

Despre întrevederea cu liderul Partidului Socialiştilor, Igor Dodon spune că având în vedere că are cele mai multe mandate, această formaţiune trebuie să propună negocieri deschise şi transparente şi cu unii, şi cu alţii pe platforma parlamentară.

„Pentru prima dată un partid de stânga poate discuta cu un partid de dreapta şi cu un partid de centru. PSRM a obţinut cele mai multe mandate şi trebuie să-şi prezinte în Parlament proiectele şi să întrebe cine este gata să le susţină”, spune şeful statului. Potrivit lui, şansele de a forma în jurul său majoritatea parlamentară o are Partidul Socialiştilor.



Igor Dodon spune că Partidul Democrat anunţă că este gata să discute cu toate partidele care au acces în Parlament. „Ei nu vorbesc despre funcţii. Eu cred că ei vor analiza reieşind din comportamentul altor partide. Eu i-am avertizat că nu voi accepta „salată politică”. Eu cred că noi avem nevoie de un Guvern legitim, de o putere legitimă”, spune preşedintele.



Despre întâlnirea cu liderii blocului ACUM, şeful statului a spus că pentru prima întrevedere a fost un dialog bun. „Eu am văzut dorinţa de a face tot posibilul pentru a nu fi alegeri anticipate. Faptul că ei vor să-şi asume toată greutatea responsabilităţii şi să ocupe şi funcţia de preşedinte al Parlamentului, şi cea de premier este dreptul lor. Este important că ei înţeleg că nu este posibil de a discuta pachetul de legi propuse până va fi aleasă conducerea legislativului, iar pentru aceasta este nevoie de dialog”, a menţionat şeful statului.



Drept concluzie, preşedintele a spus că, după discuţiile pe care le-a avut cu partidele politice, a îneţel să orice scenariu de formare a majorităţii parlamentare este posibil.



Preşedintele Igor Dodon a invitat, marţi, 26 martie, pe rând, la discuţii trei formaţiunii cu cei mai mulţi deputaţi în Parlament. Toate au răspuns invitaţiei şefului statului. După discuţii, lidera Partidului Socialiştilor, Zinaida Greceanîi, a declarat că nu pot fi examinate propunerile pentru funcţiile de stat, dacă nu încep negocierile cu colegii din Parlament. Liderul PDM, Vlad Plahotniuc, a spus că PDM are intenţia de a forma cât de curând posibil o majoritate parlamentară, „ca să stabilizeze situaţia în ţară, să oprească incertitudinea şi să rezolve problemele oamenilor”. Liderii Blocului politic ACUM au reiterat, în cadrul discuţiilor cu şeful statului, cum văd „ieşirea ţării din impas şi eliberarea instituţiilor din captivitate, şi anume prin votarea pachetului de legi înregistrat de bloc în Parlament, ca un prim pas”.

