„Dodon nu reprezintă poporul Republicii Moldova”. Mişcarea Unirea iniţiază acţiunea permanentă „Microfonul liber”

Liderul Partidului Liberal, Dorin Chirtoacă, a spus că acţiunea este organizată pentru „a trezi conştiinţa naţională”, ca „Republica Moldova să revină la normalitate”. Potrivit politicianului, societatea moldovenească are de parcurs astăzi o ultimă etapă: „înlăturarea şi debarcarea lui Dodon, exact aşa cum a fost înlăturat şi debarcat Plahotniuc”. „Ei sunt produsul unuia şi aceluiaşi sistem: al corupţiei şi al clanurilor oligarhice”, a declarat Dorin Chirtoacă.



Vitalia Pavlicenco, ex-lider al Partidului Naţional Liberal, a spus că societatea este în aşteptarea coagulării eforturilor tuturor celor care „gândesc corect”, ca „să fie pus punct dezastrului care se adânceşte în Republica Moldova”. „Doar prin unire putem da o nouă şansă la viaţă. Acest teritoriu nu mai trebuie să sufere atât după ce a obţinut independenţa faţă de imperiul sovietic”, a menţionat Vitalia Pavlicenco.



Potrivit liderului Partidului Democraţia Acasă, Vasile Costiuc, oamenii trebuie să cunoască că „mâine dacă este dat jos Igor Dodon, Federaţia Rusă are alte unelte pregătire”. De aceea, „trebuie curmat de la rădăcină flagelul care lucrează în detrimentul naţiunii noastre”.



Preşedinta interimară a Partidului Popular Românesc, Tatiana Potîng, a menţionat că Igor Dodon trebuie demascat. „Toată lumea recunoaşte că Igor Dodon este vasalul lui Putin şi încearcă să preia aceeaşi atitudine, aroganţă şi tendinţă de a se impune fără niciun fel de argumentare”, a spus Tatiana Potâng.



Liderul Partidului Uniunea Salvaţi Basarabia, Valeriu Munteanu, a afirmat că „Igor Dodon nu reprezintă poporul Republicii Moldova, nu este emanaţia acestui pământ, ci serveşte umil Federaţia Rusă şi personal pe Vladimir Putin”. Valeriu Munteanu susţine că Igor Dodon de când a rămas liber de Vladimir Plahotniuc, fostul lider al PDM, toate poziţiile oficiale ale Republicii Moldova sunt identice cu ale Federaţiei Ruse.



Solicitată de IPN, Carmena Lupei, consultant principal în cadrul Secţiei protocol şi comunicare a Preşedinţiei, a spus că instituţia prezidenţială nu comentează acţiunile şi declaraţiile ordinare ale diferitor formaţiuni politice în an electoral.